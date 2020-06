Isee e 730, CNA mette a disposizione i propri consulenti

La Spezia - La scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi 2020 è stata spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus. Per avere supporto nella compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi di 730 e Modello Unico è necessario prendere prima un appuntamento con gli uffici Cna, in modo tale da evitare code e assembramenti. Ricordiamo che il Modello 730 è riservato ai dipendenti e ai pensionati, nella quale vengono riportati tutti i redditi e le spese sostenute.



I referenti degli uffici Cna ti sapranno indicare le principali agevolazioni che possono interessarti. Per ulteriori informazioni sulla dichiarazione dei redditi e dell’Isee e per prenotare il tuo appuntamento contatta Cna La Spezia tel 0187.598080.