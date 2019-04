Iscritti prima del 1996 penalizzati nel riscatto degli anni di laurea

La Spezia - Chi ha svolto l'università prima del 1996 non potrà riscattare gli anni accademici a un prezzo contenuto. È quanto emerge dal testo del “Decretone” (contenente Quota 100 e Reddito di cittadinanza) approvato nei giorni scorsi dal Governo che ha ufficializzato anche l'agevolazione per il riscatto della laurea ai fini della pensione. Il decreto legge stabilisce infatti che possano essere acquisiti a condizioni più vantaggiose gli anni frequentati dopo il 1996, anno in cui entrò in vigore la riforma del sistema contributivo che da' diritto ad una pensione meno sostanziosa di quella calcolata con il sistema retributivo. Dunque chi ha iniziato l'università prima di quella data sarà penalizzato doppiamente avendo una pensione più bassa e non potendo contare sul riscatto a prezzo inferiore.

In ogni caso per chi presenta la domanda, indipendentemente dall'età anagrafica, l'onere del riscatto è costituito dal versamento di un contributo, pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo imponibile annuo, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti vigente alla data di presentazione della domanda. Onere di circa 5.200 euro per anno da riscattare.