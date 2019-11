Iren spiega l'effetto degli investimenti. Ghirlanda: "Potremmo affiancarci"

La Spezia - Quanto può incidere su un territorio la presenza di un player del settore multiutility in grado di effettuare investimenti cospicui su reti, tecnologie e infrastrutture connesse alle tipologie di servizio che propone agli abitanti? Molto, soprattutto in un Paese con performance da ultimi della classe in fatto di investimenti nella ricerca, qualità dell'aria, sicurezza informatica, impronta ecologica, efficienza delle infrastrutture elettriche e idriche, velocità media della banda larga, età media della popolazione... Un quadro desolante, all'interno del quale il gruppo Iren spicca senza difficoltà e che vede la provincia spezzina raccogliere qualche buon piazzamento a livello nazionale e addirittura qualche primo posto se si restringe il campo alla Liguria.



"Siamo in un momento di cambiamento, dall'epoca di Acam a quella di Iren", ha esordito il sindaco Pierluigi Peracchini nel saluto istituzionale ai presenti nella sala conferenze del Nh hotel in occasione del convegno Orientati al futuro organizzato da Iren e da The European house Ambrosetti. "Dobbiamo recuperare quello che non è stato fatto in passato negli investimenti in infrastrutture e tecnologie. E dobbiamo farlo in tempi rapidi perché, per esempio, una città turistica non può riversare in mare i liquami delle sue fogne o avere una raccolta differenziata che non tenga conto dell'arrivo di 800mila crocieristi. Abbiamo già fatto dei passi avanti, abbiamo ridotto le tariffe per i nostri cittadini e in quindici mesi abbiamo raccolto 1,5 milioni di euro di dividendi. E infine possiamo contare in 20/25 milioni di investimenti per le reti idriche da parte di Acam-Iren".



A presentare le potenzialità di Iren nei quattro ambiti di capitale, quello economico, quello ambientale, quello sociale e culturale e quello cognitivo, è stato il presidente di Iren, Renato Boero. "Il nostro obiettivo è promuovere i territori con occhi di cambiamento, proponendoci come player per nuovi servizi e per la produzione di energia green. Ogni euro di valore aggiunto prodotto dalla nostra azienda ne attiva un altro grazie a un moltiplicatore di 1,83". Boero ha snocciolato numeri che evidenziano la leadership del gruppo Iren, che serve 405 Comuni e 4 milioni e 260mila abitanti, in gran parte dei comparti, da quello della capacità finanziaria a quello della sostenibilità ambientale delle proprie attività, (la produzione da energie rinnovabili è pari all'87 per cento, rispetto alla media nazionale del 35), del tasso di raccolta differenziata, con una media del 64 per cento, con punte del 70, come nella provincia spezzina.



Valerio De Molli, Ceo di The European house - Ambrosetti ha tracciato il quadro a tinte fosche delle performance italiane nei vari ambiti concentrando anche lo sguardo sulla provincia spezzina "che rappresenta il 13 per cento del Pil ligure e che - ha dichiarato - è al primo posto in Liguria per qualità dell'aria e al 23esimo in Italia, mentre è al quarto a livello nazionale per minor utilizzo di auto. Gli investimenti di Iren saranno pari a 1 miliardo in Liguria tra il 2019 e il 2024, e 160 milioni nel solo Spezzino.



Nel corso della tavola rotonda seguita all'esposizione di De Molli, Cristiano Ghirlanda, amministratore delegato di Euroguarco, ha ribadito la necessità di avere un partner capace di investimenti per superare una situazione talvolta disperata. "Mancano le smart grid e si parla da tempo di novità normative, ma siamo ancora fermi... con Iren punterei sull'energy sharing: vale a dire accumulare energia da fonti rinnovabili per usi pubblici. Perché possiamo e dobbiamo essere player di riferimento nel campo della produzione green".

L'amministratore delegato dell'Agenzia marittima Lardon & C. e vice presidente di Confindustria, Giorgia Bucchioni, si è concentrata sul tema degli impatti ambientali del porto passeggeri. "Stiamo collaborando con i tre più grandi colossi del mondo delle crociere per realizzare un terminal e un waterfront moderni e non è vero quello che viene detto da alcuni in fatto di emissioni: queste compagnie sono all'avanguardia: le navi che entrano nel golfo hanno carburanti con una percentuale di zolfo inferiore allo 0,1 per cento, un limite che scatterà dal prossimo 1° gennaio ma che è già vigente grazie al lavoro svolto con la Capitaneria di porto per la blue flag. Ma a livello di impatto ambientale - ha spiegato - dobbiamo pensare anche all'illuminazione a led all'interno del porto e all'alimentazione a Gnl. Però stiamo attenti, questo combustibile non è disponibile ovunque. E infatti alcune compagnie stanno investendo su scrubber di ultima generazione per pulire le emissioni a gasolio".

Sull'elettrificazione: "E' un percorso obbligato, ci arriveremo, ma con la potenza di 10 megawatt annunciata da Enel non si alimentano neanche due piani di Aida Nova. A Barcellona sono 45... Poi bisogna tenere conto del piano tariffario: se pensiamo di applicare in porto una tariffa agevolata, altri settori dell'industria ne chiederanno e l'Agenzia nazionale dovrà esprimersi in merito. Abbiamo governi che difettano in competenze, questo è il problema".

Della stessa opinione Massimiliano Bianco, amministratore delegato di Iren: "Certe potenze non sono possibili contando solamente sulle rinnovabili. Bisogna affiancare una produzione da carburanti fossili, come il gas, che è quello meno inquinante. Il futuro è un mix tra elettrificazione e Gnl, ma occorrono stoccaggi adeguati nei porti".



Spostando l'attenzione sui servizi ai cittadini Davide Mazzola, presidente del Consorzio Hesperio, ha portato il parere delle piccole imprese che operano nel settore dei servizi: "Bisogna eliminare gli elementi di conflitto con i grandi gruppi nell'attuazione delle norme e delle pratiche. Chi scrive le leggi deve agevolare il rapporto tra piccoli e multiutility, affinché collaborino".

In chiusura Ghirlanda ha ripreso la parola per parlare nuovamente di investimenti: "Siamo pronti come aziende ad affiancare Iren negli investimenti. Si può fare un progetto insieme a Confindustria".