Iren puntualizza: "Distacchi bloccati prima che decidesse Arera"

La Spezia - "Spett.le Città della Spezia,

in riferimento alla lettera della signora Alessia Merope, dal titolo “Iren obbligata a non intervenire sulla morosità” pubblicata sulla vs. testata, la società intende respingere l’accusa strumentale ed infondata di utilizzare la drammatica situazione che il paese sta vivendo allo scopo di farsi pubblicità.

Se infatti è vero che l’ARERA ha stabilito il blocco dei distacchi per morosità a far data dal 10 marzo, altrettanto vero è che Iren, in attesa di disposizioni da parte dell’Ente di regolazione, aveva bloccato i distacchi fin dal 6 marzo.

Si aggiunga inoltre che, proprio per testimoniare vicinanza ai propri clienti, siano essi imprese o privati cittadini, Iren ha previsto dilazioni e rateizzazioni aggiuntive rispetto a quanto regolamentato a livello nazionale.

Le polemiche non giovano a nessuno in questo momento difficile per il paese: preferiamo dedicare tutte le nostre energie per fornire ai nostri clienti il miglior servizio.



Con cordialità".



Paola Verri

Responsabile Comunicazione Area Territoriale Liguria