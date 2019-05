Iozzelli rilancia, ecco il nuovo show-room

La Spezia - Nasceva esattamente 45 anni fa e da quell’indimenticabile 1974 la ditta Iozzelli ha saputo distinguersi in tutta la provincia spezzina, riuscendo a superarne perfino i confini amministrativi. Tutto merito di Antonio che da Beverino prima a Padivarma quattro anni più tardi, avvio, come ditta individuale, una piccola realtà produttrice di manufatti in cemento armato e blocchi di calcestruzzo. Nel corso degli anni l'azienda ha saputo trasformarsi, ha aperto il suo presidio nel capoluogo al Camposanto prima e in Via del Cappelletto poi, sino a divenire una moderna rivendita di materiale edile che consta ad oggi di tredici punti vendita dislocati tra La Spezia, S.Stefano Magra, Sarzana, nella provincia di Massa Carrara, nella provincia di Lucca, a Viareggio, e in provincia di Reggio Emilia.



Fin qui la storia di una realtà a forte connotazione familiare visto che Antonio e la moglie Sandra hanno saputo coinvolgere negli anni i figli Lorena e Davide con i quali hanno deciso, una volta di più, di sfidare la crisi economica, rilanciando l’offerta e dimostrando dinamismo imprenditoriale che può essere un modello per gli industriali spezzini: oggi di sicuro è un giorno importante e simbolico negli spazi di Via del Cappelletto, la sede più grande e conosciuta del gruppo Iozzelli. Proprio qui, al fianco del piazzale dove sono stoccati una grande varietà di materiali, è sorto un vero e proprio show-room della casa, praticamente in centro città. Unico nel suo genere perché ai materiali (costruzioni, coperture, isolanti, ferramenta, pitture, ceramica, carpenteria, idraulica) che hanno reso celebre Iozzelli, si aggiungono quelli di arredo, il settore degli infissi, i prodotti riguardanti il giardinaggio fino alla carta da parati. L’inaugurazione ha visto il passaggio di tanti clienti e amici che hanno voluto brindare al nuovo corso, nel segno di una tradizione che si rinnova, appunto, da oltre quarant’anni!