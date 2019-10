Investire in rete con il trading: vantaggi e svantaggi

La Spezia - Sempre più investitori decidono di avvicinarsi all’interessantissimo mondo del trading online. Questo successo è dovuto alle chance di ottenere buoni profitti in contesti temporale anche molto ridotti, spesso investendo un capitale iniziale non troppo alto. L’investimento online, infatti, offre delle opportunità di investimento che hanno molto più potenziale rispetto all’andamento dei tradizionali mercati finanziari. Attraverso l’offerta dei broker online è possibile investire in opzioni binarie, CFD (contratti per differenza) Forex, sfruttando al massimo l’enorme potenziale di rendimenti offerto da ognuna di queste tre modalità di investimento. Inoltre, le piattaforme di trading finanziario permettono un’eccellente possibilità di diversificazione, ampliando il raggio operativo del proprio portafoglio di investimenti e riducendo al minimo i rischi di perdita dei propri risparmi. In questo modo, dunque, chi ha la capacità di operare con attenzione può realizzare guadagni molto elevati.



Cos’è il Trading online

Il trading online (in inglese abbreviato con l’acronimo TOL), è un modo per interagire tramite strumenti informatici desk o mobile (Pc, smartphone, tablet) con il mondo della borsa. Pertanto, è possibile farlo da un ufficio, dalla propria stanza a casa o in un parco pubblico. Il trading online è quindi un modo per investire denaro pubblico sul web ed è approdato in Italia, nel 1999, quando il “Nuovo Regolamento Consob di attivazione del Testo Unico dei mercati finanziari” lo ha finalmente introdotto e regolamentato. Il trading è molto vantaggioso perché poco costoso. Le commissioni infatti sono basse ed è possibile consultare in tempo reale quotazioni e grafici, analisi tecnica e fondamentale, e tutto quanto occorre per investire al meglio il proprio denaro. Nell’arco della giornata si assiste a preborsa, apertura, chiusura, e afterhours per i titoli azionari.



Come fare trading

Prima di iniziare ad investire sul trading online è fondamentale scegliere il broker al quale affidarsi. Ovviamente il consiglio è quello di rifarsi solo ed esclusivamente a quelle piattaforme riconosciute ed autorizzate dagli enti preposti. Nel nostro Paese a rilasciare le licenze è la Consob, in Europa invece è l’ente cipriota Cysec, nel Regno Unito la FCA. Occhio poi alle commissioni previste e condizioni imposte: dobbiamo valutare se e in che misura sono previste delle commissioni sull’eseguito (vale a dire su ogni operazione svolta) e che gli spread siano per noi convenienti. Molto importanti sono le iscrizioni gratuite ed il conto demo. È meglio, infatti, avere la possibilità di iscriversi in maniera gratuita e fare il primo deposito in maniera successiva solo dopo aver provato la piattaforma tramite un conto demo. Il quale vi consentirà di prendere dimestichezza con il mondo del trading online senza dover rischiare i propri soldi reali.



Per investire in maniera oculata sui mercati finanziari attraverso una piattaforma online bisogna innanzitutto valutare l’andamento di un bene, capire le dinamiche di crescita e ribasso dei prezzi e puntare quindi su una determinata posizione. Vi è poi da effettuare un’analisi tecnica, vale a dire un rapporto che verifichi come si stanno muovendo i prezzi rispetto all’andamento del passato e alle possibilità future. L’idea è infatti quella di seguire le logiche di mercato, cercando di identificare i modelli di comportamento finanziario che, secondo prassi, potrebbero ripetersi.



Quali i migliori broker online? Noi abbiamo trovato interessanti le opinioni su Plus500 che si possono leggere in questo articolo di Meteofinanza.com. Plus500 è considerato tra i broker CFD più sicuri. Offre strumenti molto interessanti e completi, nonché una scelta molto ampia di asset finanziari su cui investire. Per quanti si iscrivono a Plus500, c’è la possibilità di avere a disposizioni molti strumenti, come le coppie forex più scambiate, materie prime come oro, petrolio, bitcoin, le quotazioni dei principali titoli azionari del FTSE Mib e delle principali borse Europee, Asiatiche e americane.



Tramite questa piattaforma è possibile fare trading attraverso lo scalping, pratica che consiste nell’entrata e nell’uscita dal mercato, generalmente con titoli azionari, più volte nell’arco di una giornata. Le operazioni generalmente durano pochi minuti. Per farlo, lo scalper utilizza il cosiddetto book, nel quale il denaro rappresenta quanto siamo disposti a pagare per acquistare i titoli. La lettera che viene indicata, invece, consiste nella richiesta di soldi da parte del venditore; pertanto, il prezzo di vendita del titolo. Sulla sinistra del book troviamo la quantità di “denaro” (Q) disposti ad acquistare; vale a dire il numero di azioni e il prezzo di acquisto. Come la “lettera” quindi, solo che si tratta della vendita e sulla sinistra della Q. Denaro e sulla destra della Q. Con la Lettera viene indicato il numero di investitori che sono disposti ad acquistare o vendere al prezzo indicato del livello. I book profondi sono a 5 livelli, come quello sopra indicato. Si tratta comunque di una tecnica non facile e alquanto complessa e che va studiata bene.



C’è poi il day trading che permette di acquistare un’azione che sta seguendo da un certo periodo, poiché è certo dalla sua analisi fatta, che in quel determinato giorno avrà la sua migliore performance. Gli open trader operano solo sui titoli che li hanno particolarmente colpiti mentre il trading di tipo long è una strategia che punta al lungo periodo da parte di trader che sono convinti che un determinato titolo possa salire di quotazione nel medio o lungo periodo.