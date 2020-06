Intesa in blu, Spezia vara il suo distretto della nautica

La Spezia - É stato firmato oggi sulla terrazza del CAMeC il protocollo d'intesa ll Miglio Blu — La Spezia per la nautica. A sottoscriverlo il sindaco Peracchini, il presidente della Regione Giovanni Toti e i rappresentanti dei cantieri navali Baglietto, Cantieri navali La Spezia, Cantieri Riva, Ferretti Group Fincantieri, Cantiere navale Michelini, Perini navi, Porto Lotti e Sanlorenzo Yacht. Presenti l'assessore regionale Giampedrone, il vicesindaco Giacomelli, il prefetto Inversini, Il presidente dell'Autorità di sistema portuale Roncallo, l'ammiraglio di Divisione Lazio. L'obiettivo del protocollo è creare un nuovo distretto produttivo dedicato alla nautica e a tutte le attività ad essa connesse nell'area compresa tra il Molo Pagliari e il Muggiano, dove sono presenti diverse eccellenze del settore, importanti enti di ricerca internazionali come il Cmre della Nato e il Cssn della Marina Militare e un porto turistico, Porto Lotti, in grado di offrire ogni servizio necessario ai diportisti. In poco più di un miglio marino sono concentrate le maggiori eccellenze della nautica mondiali. In questa zona producono yacht e mega yacht i più prestigiosi brand della cantieristica da diporto – sottoscrittori dell'intesa. Quattro dei primi cinque cantieri italiani che costruiscono imbarcazioni superiori ai 24 metri operano sul nostro territorio, e di questi, due – Ferretti e Sanlorenzo, sono classificati nelle prime tre posizioni mondiali di settore, cioè Azimut Benetti (come riportato da Boat International Media).



II progetto (rivedi qui la gallery) è stato realizzato all'interno del Laboratorio dello sviluppo economico, che ha individuato le necessità degli operatori della nautica e gli aspetti fondamentali su cui lavorare, come infrastrutture, formazione e creazione di un sistema riconoscibile a livello nazionale e internazionale, sfruttando anche il know how esistente. Il Miglio blu sarà un distretto ben identificabili in grado di rispondere a tutte le esigenze della nautica, dalla costruzione di barche alla vendita di accessori, dai servizi di assistenza, rimessaggio e refitting (leggi manutenzione) all'accoglienza e al ristoro. Previsti l'ideazione di un logo, interventi di valorizzazione del percorso e creazione di una segnaletica dedicata. In particolare, nascerà una striscia di asfalto blu, che sarà pedonabile e ciclabile, e l'ingresso di ogni cantiere sarà riprogettato secondo uno stile capace di trasferire un'immagine d'insieme, che faccia percepire l'appartenenza al Miglio. Pilastri fondamentali del progetto sono la formazione e l'Università, che insieme al Dltm (Distretto ligure delle tecnologie marine) e agli insediamenti produttivi presenti potranno dare una risposta in termini di occupazione.



“Il Miglio Blu è il coronamento della Spezia capitale mondiale della nautica – ha affermato il sindaco Peracchini -. La nostra città è leader mondiale nell'economia del mare, con un know how specifico sulla nautica. Era necessario, però, fare un ulteriore salto di qualità costituendo un vero e proprio distretto, con un'importante riqualificazione urbana del territorio che comprende la zona dalla nuova darsena di Fossamastra fino al Muggiano e una promozione economico-territoriale che coinvolge investimenti strategici soprattutto sulla formazione dei lavoratori. La firma del protocollo è l'avvio ufficiale di questo progetto. L'obiettivo è valorizzare in un unico brand, riconoscibile anche da Google Earth con un percorso evidenziato in azzurro, tutta l'eccellenza nautica spezzina che qui vive, lavora e offre importanti opportunità professionali. Quest'intesa, sottoscritta all'indomani della Fase 3, significa mettere la firma sul futuro”.



“La firma di questo protocollo — così il presidente Toti - è un segnale tangibile della riapertura di questo territorio e di tutta la Liguria. È un tassello fondamentale per valorizzare un'area in cui si concentra una fetta importante dell'eccellenza industriale italiana ed europea, quel distretto dell'alta tecnologia della nautica di cui siamo orgogliosi e che oggi, con la firma di questo documento, trova ulteriore compimento in una prospettiva di ulteriore sviluppo. Da qui il nostro convinto sostegno da un lato con un investimento da 1 milione e 175mila euro dal Fondo strategico infrastrutture per un intervento, ormai prossimo a partire, di riqualificazione e valorizzazione, anche in chiave turistica, di questo pezzo di città. Dall'altro, con un piano di formazione professionale territoriale da 3 milioni di euro dal Fondo sociale europeo, ritagliato sulle reali esigenze di queste aziende: il primo bando, da 1.5 milioni di euro, si è concluso e nelle prossime settimane partiranno i corsi”. Infine l'assessore Giampedrone ha aggiunto che “entro la fine dell'estate partirà il cantiere per la realizzazione, entro la fine dell'anno, del percorso pensato per valorizzare l'asse stradale da Molo Pagliari verso Viale San Bartolomeo fino al confine con il comune di Lerici. Un intervento che siamo convinti potrà avere anche un forte impatto dal punto di vista turistico. Dal punto di vista occupazionale, a questo progetto si lega anche il finanziamento da 350mila euro di fondi europei (Fesr, ndr) che abbiamo destinato al Comune della Spezia come ente attuatore per la sperimentazione di un progetto pilota legato all'orientamento e all'incrocio tra domanda e offerta di lavoro proprio nel settore della blue economy”.