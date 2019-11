Interrogazione al ministro sulla vendita delle quote in Lssr da parte dell'Adsp

La Spezia - Finisce sulla scrivania del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, la questione della cessione delle quote detenute nella società La Spezia Shunting Railways deliberata da parte dell'Autorità di sistema portuale di cui aveva dato notizia CDS nei giorni scorsi (leggi qui).



Donatella Agostinelli, senatrice marchigiana del Movimento cinque stelle, ha infatti depositato una interrogazione a risposta scritta rivolta al ministro temendo ripercussioni negative per i livelli occupazionali e reputando la decisione dell'Adsp dettata da una impropria interpretazione delle normative nazionali in materia di partecipazioni pubbliche.

"La società - fa notare Agostinelli nel testo dell'interrogazione - è in utile di esercizio a partire dalla costituzione e ogni anno incrementa il fatturato e il numero dei carri movimentati per il trasporto di contenitori da e per lo scalo marittimo". La Spezia Shunting Railways, sempre secondo la senatrice, "è considerata un modello di gestione pubblico-privato di un servizio di interesse generale, con ruolo di garanzia in capo all'Autorità che nomina il presidente del Consiglio di gestione e tre membri su cinque del consiglio di sorveglianza" e "ha dipendenti, si autofinanzia e non ha mai avuto bisogno di accedere al credito bancario".

E ancora: "il modello di gestione e la struttura societaria sono stati oggetto di dibattito e studio in diversi convegni e autorità portuali nazionali ed estere hanno mutuato il modello societario adeguandolo alle realtà locali; i porti di Trieste e Genova hanno adottato o hanno in corso di adozione modelli societari analoghi, visti i risultati in termini di efficienza dovuta alla sinergia virtuosa creatasi tra ente pubblico e operatori privati".



"La percentuale del traffico su ferro del porto della Spezia ha superato il 30 per cento e si avvia a raggiungere il traguardo del 50 per cento, un obiettivo ambizioso reso possibile dallo strumento societario che comprende tutti i soggetti della filiera del trasporto; nel mese di ottobre 2019 sono stati movimentati 13.000 carri ferroviari, record assoluto dello scalo, con un incremento dell'8 per cento sul precedente record del novembre 2018".



Agostinelli scrive che "le motivazioni addotte richiamano, a giudizio dell'interrogante impropriamente, le previsioni del testo unico decreto legislativo n. 175 del 2016 sulle partecipate; previsioni che non si applicano alla società in questione che svolge attività strettamente legata alla mission dell'Autorità, è da sempre in utile, con la partecipazione di minoranza della stessa; la rete ferroviaria che adduce al porto e ai terminal portuali è in parte gestita da Rete Ferroviaria Italiana, in minima parte dall'Autorità di sistema portuale, dai singoli terminalisti all'interno delle concessioni demaniali e dai terminalisti terrestri raccordati alla rete; l'odierno servizio ferroviario portuale, a gestione unica, sarebbe ripartito come era in origine in manovra primaria svolta dai vettori di linea, in manovra secondaria da svolgersi in parte in autoproduzione, in parte dal soggetto assegnatario della gara e in parte dal singolo terminalista, in una situazione di incertezza visto il sovrapporsi di competenze e di piani di sicurezza in capo ai diversi titolari".



Secondo la senatrice pentastellata "l'esperimento di una gara in una situazione perfettamente legittima e virtuosa, che si riassume nella straordinaria efficienza del trasporto su ferro rispetto alla media nazionale, costituirebbe un'iniziativa fondata su presupposti errati e suscettibile di arrecare gravi disservizi con corrispondente calo del traffico su ferro; tale iniziativa potrebbe compromettere i livelli occupazionali e il personale a elevata specializzazione sia nel planning che nel settore operativo", e pertanto chiede al ministro di sapere se "sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di propria competenza intenda assumere per evitare le irreparabili conseguenze della decisione".