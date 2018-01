Interporto di Venezia a Volpi, ci siamo

La Spezia - La Orlean Invest Holding di Gabriele Volpi, patron dello Spezia calcio si aggiudica l’Interporto di Venezia, nella zona industriale di Marghera, per 68 milioni di euro. È l’esito del concordato che ha coinvolto le società Interporto di Venezia Spa, CIA – Centro Intermodale Adriatico, gestita ora come ramo d’azienda dalla newco TIA – Terminal Intermodale Adriatico, e Sonora. La liquidazione, all’esito di sette mesi di procedura, prevede la cessione della società operativa e degli immobili secondo le modalità previste dal bando pubblicato il 6 novembre 2017. La cessione ufficiale di aree, immobili e gru è prevista per lunedì prossimo, 8 gennaio.



Come spiega in una nota lo studio legale La Scala che assiste le società in liquidazione, "l’offerta vincolante di Orlean, per un valore complessivo pari ad euro 68.077.186,00, prevede l’acquisto: della proprietà dei beni immobili e/o diritti attivi in capo alle società Interporto e Sonora; della quota sociale di TIA che Interporto verrà ad acquisire in esecuzione dell’aumento del capitale della medesima società e riservato ad Interporto e della partecipazione totalitaria detenuta da CIA in TIA. Il tutto, con l’ulteriore impegno di procedere all’estinzione di tutti i crediti garantiti ipotecariamente sui beni delle società Interporto e Sonora".