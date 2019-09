Internet veloce, metà provincia ferma ai progetti definitivi

La Spezia - Nel marzo 2015 il Governo Renzi varò il piano Strategia Italia volto a imprimere un'impennata alla banda ultra larga in Italia. L’obiettivo, in particolare, era portare l’internet super veloce (almeno 100 Megabit) a tutti gli italiani entro il 2020 attraverso l'iniziativa pubblica. I dati del Ministero dello sviluppo economico e i ritardi per la copertura del bando Open fiber hanno spostato la deadline dal 2020 al 2021. E la situazione attuale cosa racconta? Come spiega IlSole24Ore, in più di un terzo dei comuni italiani (35,9 per cento) il progetto definitivo è stato già approvato, ed è in fase di approvazione nel 15,4 per cento, così come lo è quello esecutivo in un altro 1,8 per cento dei territori comunali. In un comune ogni quindici (6.7 per cento) gli interventi per l'internet a prova di razzo sono in attesa di autorizzazione, nel doppio (13.2 per cento) sono in progettazione definitiva, mentre in poco meno del 15 per cento dei comuni i lavori sono in esecuzione. Soltanto nel 2.1 per cento dei comuni gli interventi sono stati portati a termine.



In Liguria, dati del Ministero aggiornati a luglio 2019, dominano i comuni in cui sono stati approvati (46.8 per cento) o sono in approvazione (24.9 per cento) i progetti definitivi. Una situazione che trova fedele risposta nello Spezzino: il progetto per viaggiare rapidissimi sul web risulta in approvazione alla Spezia, a Sarzana, Arcola, Lerici, Castelnuovo, Luni, Levanto e Riccò del Golfo. Progetti approvati invece in un bel pezzo di medioalta Val di Vara (Borghetto, Brugnato, Carrodano, Rocchetta, Sesta Godano, Zignago), ad Ameglia, Bonassola, Deiva, Follo, Monterosso, Porto Venere, Santo Stefano, Vernazza e Vezzano. Se i lavori a Calice e Bolano sono in attesa di autorizzazione, a Beverino e Pignone risultano in corso di esecuzione. In solitaria Maissana, dove è in approvazione il progetto esecutivo, cioè quello che segue il definitivo. Infine ci sono Framura e Riomaggiore, dove è in corso di redazione il progetto definitivo.