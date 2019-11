Internazionalizzazione, il roadshow 'Italia per le imprese' giovedì al terminal crociere

La Spezia - Giovedì 14 novembre 2019 dalle ore 8.30 si terrà alla Spezia presso il Terminal Crociere, Largo Michele Fiorillo, il Roadshow Italia per le Imprese, un’iniziativa nata per affiancare le PMI che intendano individuare nuove opportunità di affari legate all’internazionalizzazione e affrontare la sfida nei mercati mondiali.

Pianificato dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, il Roadshow per l'internazionalizzazione delle imprese è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Oltre all'Agenzia ICE e a SACE SIMEST, l'iniziativa si avvale dell'intervento di Unioncamere, Rete Imprese Italia, Confindustria e Alleanze delle Cooperative Italiane.



La tappa di La Spezia è organizzata da ICE-Agenzia in collaborazione con Regione Liguria e Confindustria La Spezia, partner territoriali dell'iniziativa.



Parteciperanno: Francesca Cozzani – Presidente Confindustria La Spezia; Alberto Pellissone - Dirigente Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell'economia ligure - Regione Liguria Sviluppo Economico; Andrea Dossena - Specialist Prometeia; Stefano Nicoletti – Capo Ufficio Internazionalizzazione delle Imprese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Maria Carmela Ottaviano – Dirigente Ufficio Servizi alle Imprese Agenzia ICE; Valerio Alessandrini – Responsabile Piemonte e Liguria - SACE SIMEST - Gruppo CDP.



Al termine della sessione seminariale, dalle ore 11.00 alle 16.30, orario previsto per la chiusura dei lavori, gli imprenditori avranno la facoltà di effettuare incontri individuali con i rappresentanti di tutte le organizzazioni pubbliche e private presenti per approfondire le opportunità di internazionalizzazione.



La partecipazione è riservata alle imprese ed è gratuita.



Per partecipare, visitare la pagina http://www.roadshow.ice.it/it/eventi/la-spezia e compilare il form di iscrizione.