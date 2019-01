Innovazione e qualità, 'diploma' per Baglietto

La Spezia - Il cantiere Baglietto, con sede a La Spezia, ha concluso con successo l’iter certificativo in relazione ad un Sistema di Gestione Aziendale Integrato per la Qualità secondo la norma ISO 9001:2015, ottenendo il relativo Certificato di Conformità.



La certificazione rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno di Baglietto S.p.A. a dotarsi di un sistema di gestione che confermi l’utilizzo delle migliori pratiche dedicate alla realizzazione di un prodotto di eccellenza e di massima soddisfazione per i propri clienti.



“Con la Certificazione ISO 9001 abbiamo aggiunto un altro importante tassello che va a rafforzare la reputazione di Baglietto S.p.A. in termini di affidabilità, qualità e innovazione. – commenta Michele Gavino, CEO Baglietto – Questo successo rappresenta per noi un punto di partenza e un valido strumento per la realizzazione di processi efficienti che soddisfino appieno le aspettative dei nostri clienti.”