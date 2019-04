Innovazione e industria 4.0 a portata di imprese e ragazzi

Ha preso il via il ciclo di seminari organizzati da Confindustria per accrescere davvero la cultura dell'innovazione nel tessuto economico locale.

La Spezia - Il 9 aprile si è svolto nella Sala del consiglio della Provincia della Spezia il primo dei sette seminari “Innovazione e Industria 4.0 – Alla Spezia una finestra sul mondo dell’innovazione” organizzati dalla Fondazione ITS della Spezia, con Confindustria La Spezia, il Digital Innovation Hub Liguria e con il contributo organizzativo di Cisita Formazione Superiore e Scuola Nazionale Trasporti e Logistica.



Il primo seminario “Innovazione: necessità o opportunità”, ha visto la partecipazione di Francesca Cozzani, presidente di Confindustria La Spezia, di Roberto Guido Sgherri, presidente della Fondazione ITS La Spezia, Guido Conforti, direttore Digital Innovation Hub Liguria, Flavio Tonelli, Università di Genova – Cluster Fabbrica Intelligente e Davide Rizzo Head of ICT Department Ansaldo Energia.

I relatori hanno illustrato, a una sala gremita di studenti e aziende locali, lo stato dell’arte sulla diffusione a livello nazionale e regionale delle tecnologie abilitanti 4.0, portando l’esempio di Ansaldo Energia, come caso di studio di eccellenza.



Il prossimo appuntamento sarà lunedì 15 aprile, presso la Sala Marmori CCIAA Riviere di Liguria - Piazza Europa, dalle 10 alle 13, con il secondo Seminario per fare il un focus sui Competence Center.



I Competence Center dovranno diventare poli di eccellenza intorno ai quali si svilupperà l’Industria 4.0 italiana: sette università e un ente di ricerca, il CNR, hanno presentato progetti (che coinvolgono anche molti altri atenei e istituti) e sono entrati nella graduatoria del Ministero dello Sviluppo Economico.



Interverranno al seminario, oltre al direttore del Digital Innovation Hub Liguria, Guido Conforti, i referenti responsabili dei due Competence Center territorialmente vicini, Roberto Marcialis del CNR per il Competence Center START 4.0 sulla tematica della “Sicurezza e ottimizzazione delle infrastrutture strategiche 4.0” e Massimo Bergamasco della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per il Competence Center ARTES 4.0 sulla tematica “La Fabbrica del futuro”.



Gli altri seminari verteranno su “Tecnologie e modelli organizzativi”, “La robotica in azienda”, “Big Data & Analytics”, “IoT – 5G”, e “La valutazione degli investimenti e strumenti finanziari”.



Per programma degli incontri, iscrizioni e info: Fondazione ITS La Spezia www.itslaspezia.it – Alice Argilla: alice.argilla@itslaspezia.it e Confindustria La Spezia – Luca Cardini: cardini@confindustriasp.it