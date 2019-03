Inglese per gli imprenditori? Con Cna Ecipa, of course

La Spezia - Cna Ecipa La Spezia ha organizzato un corso di Inglese per gli imprenditori e loro collaboratori, liberi professionisti e tutti coloro che hanno interesse a migliorare la propria conoscenza della lingua inglese. L’obiettivo del corso è di fornire le basi per poter intraprendere una conversazione in inglese e sapersi interfacciare con il cliente. Oltre che approfondire la conoscenza e l'uso della lingua scritta nella trattazione di affari e nell'interpretazione di contratti commerciali.



Sono previsti due livelli: uno base ed uno intermedio. Al termine del percorso base l’allievo avrà la possibilità di proseguire con quello intermedio. Il corso si svolgerà nella sede Cna La Spezia di via Padre Giuliani 6 e avrà la durata di 24 ore suddivise in lezioni da 2 ore, due volte la settimana dalle 18.30 alle 20.30. L’orario potrà subire modifiche secondo la richiesta dell’aula. L’inizio delle lezioni è previsto per lunedì 15 aprile.



Per qualsiasi informazione ed eventuali iscrizioni contattare Cna Ecipa La Spezia tel 0187 598075/76 o mail ecipa@sp.cna.it.