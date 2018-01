Industria nel futuro dell´area Enel, Cozzani: `Area di grande pregio`

Confindustria spegne i sogni del parco acquatico. Cozzani: "Nautica e difesa nostre specialità".

La Spezia - "Nautica e settore difesa: è lì che siamo forti ed è lì che si gioca il futuro dell'area Enel". Non è la prima volta che Francesca Cozzani, presidente di Confindustria La Spezia, sottolinea come l'industria sia il primo e più logico destino di Vallegrande dopo la fine della vita della centrale termoelettrica. L'interruttore che spegnerà le luci sarà premuto al più tardi nel 2021, poi ci saranno settanta ettari e oltre di cui decidere il destino in una città affamata di spazi. "Dopo quelli dell'arsenale, che sono la nostra priorità, dovremo pensare a quell'area. Il caso di Asg Superconductors dimostra che la vicinanza del porto é un elemento che potrebbe attrarre altri tipi di attività, ma nautica e difesa rimangono le nostre specialità".

Il 18% per cento del Pil viene dall'industria dopotutto, come ricorda la numero uno di Via don Minzoni, qualcosa che trascina anche servizi e commercio. "La tempistica è fondamentale. Oggi finalmente vediamo l'inizio dell'attuazione del piano regolatore portuale per troppo tempo atteso - sottolinea Cozzani - Inoltre mi auguro che già quest'anno la Marina e l'amministrazione possano trovare una soluzione per l'utilizzo della base navale anche da parte dei privati e non solo per le riparazioni navali.Per Enel le tempistiche saranno ben più lunghe rispetto all'arsenale. E' un'area di grande pregio e dargli una destinazione diversa significherebbe deprezzarla visto che possiede un'infrastrutturazione eccellente. C'è il tema che rimanga un polo generazione energia? Sì non la escludo, ma la vedo meno probabile".