Indosuez Wealth Management riafferma il suo sviluppo in Italia

La Spezia - Indosuez Wealth Management, il brand globale di Wealth Management del Gruppo Crédit Agricole, annuncia la nascita di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., quale passaggio finale dell’acquisizione di Banca Leonardo cominciata nel 2018.

CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., guidata dal Chief Executive Officer Marco Migliore e dal Presidente Ariberto Fassati, opererà sotto il brand internazionale “Indosuez Wealth Management” confermando in tal modo l’ambizione strategica di Indosuez di investire sul mercato italiano in linea con le ambizioni del Gruppo Crédit Agricole.

Indosuez Wealth Management ha attualmente 3.150 dipendenti in 14 Paesi e 130 miliardi di euro di masse in gestione al 30 giugno 2019 che la rendono uno dei leader mondiali nel Wealth Management.

Un’offerta internazionale, la solidità finanziaria e la profonda esperienza del Gruppo Crédit Agricole – nel retail banking, nell’investment banking, nell’asset management e nel ramo assicurativo – dà ad Indosuez l’opportunità di offrire alle famiglie e agli imprenditori di tutto il mondo una gamma di servizi completa ed innovativa.

In Italia, mercato particolarmente rilevante per Crédit Agricole, la strategia di Indosuez si allinea alla vision del Gruppo: sviluppare una radicata presenza in costante espansione insieme al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, che può contare su una rete capillare composta da circa 200 Banker presenti sul territorio italiano.

In linea con la sua strategia globale, l’ambizione di Indosuez è quella di diventare per i suoi clienti il brand di wealth management di riferimento.

Jacques Prost, Chief Executive Officer di Indosuez Wealth Management Group: “La nostra ambizione è quella di consolidare il nostro posizionamento tra i migliori wealth manager in Italia, uno tra i più grandi mercati in Europa dedicati al wealth management. L’obiettivo è offrire ai nostri clienti una proposta su base internazionale, migliorata - in particolare attraverso il rafforzamento della nostra offerta di credito - e innovativa, con una particolare attenzione agli investimenti ESG. L’ampia gamma di servizi, unita allo sviluppo di sinergie con diverse entità del gruppo Crédit Agricole, ci permette di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti e di realizzare una crescita diversificata e sostenibile."

Giampiero Maioli, Senior Country Officer di Crédit Agricole in Italia: “Questa operazione è un tassello importante che rafforza la nostra presenza in Italia e enfatizza il nostro ruolo di Banca Universale nel nostro Paese dove siamo presenti con tutti i servizi bancari, finanziari e assicurativi attraverso 14 società. L’Italia è fondamentale per Crédit Agricole: rappresenta il suo secondo mercato domestico, qui il gruppo ha investito moltissimo in questi ultimi anni per offrire ai clienti servizi di eccellenza e un approccio internazionale unico, proprio di una banca presente in 47 Paesi del Mondo.”



Marco Migliore, Chief Executive Officer di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.: "Il nostro impegno è quello di fornire alle famiglie italiane, agli imprenditori e ai clienti UHNW un servizio di gestione dei patrimoni personalizzato in base alle esigenze locali e internazionali. Beneficiamo di un forte radicamento locale e di una presenza capillare sul territorio. Questo, unito all'esperienza internazionale di Indosuez e alla forza di Crédit Agricole, ci permette di coprire tutte le asset class con un approccio globale supportato da esperti dedicati con sede in Italia."



Indosuez Wealth Management è il brand globale di wealth management del Gruppo Crédit Agricole, la 12a banca più grande del mondo per patrimonio Tier 1 (fonte: The Banker, luglio 2019).

Con oltre 140 anni di esperienza a supporto delle famiglie e degli imprenditori di tutto il mondo, Indosuez Wealth Management offre un approccio su misura che consente a ciascuno dei suoi clienti di gestire, proteggere e trasferire il suo patrimonio secondo esigenze specifiche. I team di Indosuez hanno una visione d'insieme e forniscono una consulenza esperta e un servizio di eccellenza, offrendo un'ampia gamma di servizi per la gestione del patrimonio personale ed aziendale.

Rinomata per la sua combinazione di dimensioni umane e una portata veramente internazionale, Indosuez Wealth Management conta 3.150 dipendenti in 14 paesi del mondo, in Europa (Francia, Belgio, Spagna, Italia, Lussemburgo, Monaco e Svizzera), Asia-Pacifico (Hong Kong, Singapore e Nuova Caledonia), Medio Oriente (Abu Dhabi, Dubai e Libano) e Americhe (Brasile, Uruguay e Miami).

Con 130 miliardi di euro di asset under management (al 30/06/2019), il gruppo Indosuez Wealth Management è uno dei leader mondiali nel Wealth Management.

Crédit Agricole Italia

Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con oltre 15mila collaboratori e più di 4 milioni di clienti per 69 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail banking, credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e comparto assicurativo garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori economici.

Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con circa 1100 punti vendita, più di 10.000 dipendenti e oltre 2 milioni di clienti.