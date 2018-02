Indetti gli 'Awards' di Seafuture 2018

La selezione degli elaborati verrà effettuata da un Comitato Scientifico composto da rappresentanti di università, centri di ricerca e imprese in rappresentanza dei partner organizzatori dell'evento.

La Spezia - Nell’ambito di Seafuture - rassegna internazionale dedicata alle innovazioni navali e marittime in programma dal 19 al 23 giugno 2018 all’interno dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia – sono stati indetti due premi: il Seafuture Awards 2018, destinato a laureati, dottorandi e dottorati di ricerca e il Seafuture Awards 2018 - High Schools rivolto agli studenti dell’ultimo biennio delle scuole superiori. Al Seafuture Awards 2018, giunto alla seconda edizione, possono concorrere tesi che abbiano come oggetto prodotti o processi nell’ambito delle tecnologie del mare impiegabili in settori dual use, che impieghino materiali innovativi, che prevedano attività di refitting, che facciano ricorso a

tecnologie IoT, che riguardino la robotica o che abbiano un basso impatto ambientale.



Al Seafuture Awards 2018 - High Schools, alla prima edizione, intende valorizzare tesine o elaborati divulgativi riguardanti argomenti, prodotti o processi nell'ambito delle tecnologie del mare, aventi come principale tema la salvaguardia dell'ambiente e la biomimetica quale fonte di ispirazione per il miglioramento delle tecnologie. La selezione degli elaborati verrà effettuata da un Comitato Scientifico composto da rappresentanti di università, centri di ricerca e imprese in rappresentanza dei partner organizzatori dell'evento. Per partecipare occorre iscriversi entro il 4 maggio 2018. Informazioni e bando all’indirizzo http://www.sea-crowd.com/it/seafuture- awards-2018. La premiazione degli Awards avrà luogo il 22 giugno all’interno dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia.



Seafuture è organizzato da: DLTM - Consorzio Tecnomar Liguria, Marina Militare, Eiead, Aiad e con la collaborazione di Agenzia ICE, Regione Liguria e Comune della Spezia. Promozione a cura di BLUE HUB – Azienda Speciale Camera Commercio Riviere di Liguria. Email di contatto: info@seafuture.it