Incidente Pioltello, i container tornano a viaggiare verso Nord

La Spezia - "La connettività internazionale attraverso le Alpi è stata ripristinata alla fine della scorsa settimana; sulle relazioni Melzo-Frenkendorf e Melzo-Rotterdam tutti i collegamenti settimanali sono stati riattivati, a partire da oggi, lunedì 12 febbraio. Per quanto concerne i collegamenti da e verso la Spezia e Genova, il ripristino verrà completato durante la settimana numero 9 (a partire dal 26 febbraio) – vi terremo informati in merito ai relativi sviluppi", lo annuncia Contship con una nota che si riferisce alle conseguenze dell’incidente di Pioltello.

"In questi giorni, il team Hannibal è impegnato a pianificare una serie di soluzioni alternative, per permettere ai clienti di mantenere attivi i collegamenti tra i porti della Spezia e Genova e il centro intermodale Rail Hub Milano, attraverso gli hub di Padova e Rivalta Scrivia, in modo da garantire la connettività tra la Spezia, Genova e gli hub intermodal internazionali in Svizzera e nel resto d’Europa".