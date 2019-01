Incentivi per il risparmio energetico per le aziende, come partecipare al bando della Regione

La Spezia - La Regione Liguria ha approvato e pubblicato un bando che concede alle micro, piccole e medie imprese incentivi per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da rinnovabili per l'autoconsumo.

I piani di investimento dovranno avere un valore complessivo di almeno 25.000 euro, Iva esclusa.



L'incentivazione potrà coprire sino all'80% delle spese ritenute ammissibili attraverso l'erogazione di un finanziamento a tasso agevolato e di un contributo a fondo perduto.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute a partire dal 19 luglio 2018 e riguardano le seguenti voci:

- acquisto di attrezzature, impianti e macchinari e relativa messa in opera;

- acquisto di software dedicato alla gestione, al controllo e alla programmazione del processo produttivo;

- spese edili strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi;

- spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza cantieri, attestato di prestazione energetica.



Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte esclusivamente online e potranno essere presentate a partire dal giorno 1° marzo 2019.



Per ulteriori approfondimenti e per la preparazione e presentazione delle domande di contributo, gli uffici di Confesercenti provinciale della Spezia sono a disposizione delle imprese interessate alla pratica:

La Spezia - Via del Prione 45, 0187 25881

Sarzana - Via Pecorina 81, 0187 691600

Lerici - Via Gerini 140, 0187 968544