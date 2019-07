In autunno il Vespucci torna in bacino per lavori

La Spezia - Sono i lavori più significativi dopo la lunga sosta tra 2013 e 2016 che hanno proiettato la nave simbolo della Marina Militare nel ventunesimo secolo. Al termine della campagna di questa estate, Nave Vespucci tornerà al sicuro all'interno dell'arsenale marittimo della Spezia che è la sua casa. Ma questa volta non solo per svernare, ma per finire sotto i ferri degli esperti che curano questo gioiello della marineria mondiale. Previsti infatti una serie di lavori importanti sulle strutture del veliero durante la sosta 2019-20. In questi giorni si vanno definendo le gare d'appalto.

I lavori riguarderanno innanzitutto i quattro alberi del Vespucci: bompresso, trinchetto, maestra e mezzana saranno disallestiti delle loro componenti in legno e in metallo. Rimessi a nuovo come i pezzi e tutta le ferramenta, saranno rimontati solo dopo un'accurata analisi di tutte le componenti. Contemporaneamente si lavorerà più in basso, sullo scafo e sui ponti di carico, coperta e castello. Prevista la revisione del motore, installato nuovo proprio nella sosta di qualche anno fa, degli impianti ausiliari, della carena e di alcuni particolari interni.

Niente a che vedere ovviamente con la massa di opere svolte in occasione dell'ultima sosta prolungata, che ha permesso di ammodernare l'unità in modo da farle toccare negli anni successivi i porti di Stati Uniti e Canada. Ma in ogni caso saranno due cantieri dal valore di oltre 600mila euro totali.