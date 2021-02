In Liguria nasce l'Istituto tecnico superiore dedicato al Turismo

La Spezia - Confcommercio Liguria, l’associazione regionale che raggruppa le Confcommercio delle quattro province liguri, ha formalmente deciso di partecipare quale socio fondatore alla Fondazione Istituto tecnico superiore Its turismo Liguria Academy of Tourism, Culture And Hospitality che avrà sede a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure.

Confcommercio Liguria è l’associazione maggiormente rappresentativa delle imprese del settore del turismo in Liguria sia per numero di imprese aderenti sia per numero di addetti – afferma Paolo Odone, Presidente di Confcommercio Liguria , e quindi esprime soddisfazione per il fatto di essere tra i fondatori di questo istituto che nasce per rispondere alle esigenze evidenziate dalle imprese rappresentate di figure altamente specializzate e con nuove e più affinate competenze operative .

"Siamo certi – continua Odone – che grazie a questa nuova iniziativa si potrà aumentare la competitività delle imprese turistiche che potranno contare su giovani formati e preparati a rispondere alle esigenze dei turisti . Il sistema Confcommercio ha creduto da subito a questa iniziativa, nata da un bando promosso dalla Regione Liguria - assessorato alla formazione - e infatti oltre a Confcommercio Liguria sono presenti come soci fondatori Ugal albergatori del levante – Federalberghi /Confcommercio ed Iscot Liguria ente regionale di formazione Confcommercio".

"Il lavoro da fare è tanto e di grande importanza – termina Odone – e insieme ai colleghi presidenti delle Confcommercio di Imperia, La Spezia e Savona, siamo pronti alla massima collaborazione, certi che potrà portare risultati positivi per tutta la nostra regione".