In Liguria i saldi inizieranno il 29 gennaio ma da oggi possono iniziare le vendite promozionali

La Spezia - Eliminato il divieto delle vendite promozionali dal 1 gennaio 2021 al 28 gennaio 2021 (ferme restando le date dei saldi invernali che inizieranno venerdì 29 gennaio e termineranno il 15 marzo) in Regione Liguria. Resta l'obbligo dell'esposizione del cartello che comunica l’inizio delle vendite promozionali. Stante la situazione di emergenza ed in considerazione del fatto che nelle giornate del 31 dicembre e 1, 2 e 3 gennaio 2021 tutti gli esercizi commerciali saranno chiusi sulla base di quanto previsto dalle ultime disposizioni statali, l’obbligo dell’esposizione del cartello che comunica l’inizio delle vendite promozionali nei tre prima non potrà essere assolto e, pertanto, il medesimo potrà essere esposto a partire dal giorno 4 gennaio 2021, stessa data dalla quale potranno essere effettuate le vendite promozionali. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Confartigianato La Spezia, tel. 0187.286654.