In Confcommercio aperte le iscrizioni per il corso per agenti immobiliari

La Spezia - Aperte le iscrizioni al corso propedeutico obbligatorio all’esame per l’iscrizione al ruolo camerale di mediatori – agenti immobiliari.

?Per ricevere maggiori informazioni e per iscriversi è possibile contattare la signoria Silvia D’Elia al recapito telefonico 0187 5985101 oppure all'indirizzo di posta elettronica segreteria@confcommerciolaspezia.it