Imu, il tempo è quasi finito

La Spezia - L'imminente passaggio del 16 dicembre è alle porte. In quella data infatti scadrà la II^ rata dell’IMU. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione

dell’immobile; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. I pagamenti potranno essere effettuati nelle seguenti modalità: modello F24; apposito bollettino di conto corrente postale. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.



Attenzione: nella compilazione del modello F24 deve essere indicato il Codice Ente/Comune della Spezia: E463.

Accedendo al seguente link si possono verificare codici tributo e aliquote applicate: http://www.speziarisorse.it/entrate-tributarie/imu/calcolo-tributo. È anche possibile utilizzare il calcolatore online presente sul sito al seguente link: https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1TR019.sto?DB_NAME=n200877. È possibile infine consultare la Deliberazione del Comune della Spezia di determinazione delle aliquote IMU e TASI 2019: http://www.speziarisorse.it/entrate-tributarie/imu/documenti/aliquote-imu-2019.pdf



La presente comunicazione viene inviata a tutti gli indirizzi email censiti e non tiene conto delle singole posizioni dei contribuenti. Per eventuali chiarimenti e verifiche sulle specifiche posizioni IMU si invita a rivolgersi direttamente agli uffici di Spezia Risorse in Via Pascoli 64 alla Spezia o di comunicare a mezzo posta elettronica all’indirizzo speziarisorse@pec.it (abilitato anche per il ricevimento di email oltre che di pec); è possibile infine comunicare con gli uffici telefonando ai numeri 0187.1603005 e 800.495340.