Imu-Tasi, occhio alla scadenza

La Spezia - L'Area Fiscale Confartigianato avvisa i soci che si avvicina il momento della scadenza (16 dicembre) per il saldo Imu e Tasi 2019. Ad effettuare il pagamento saranno i possessori di prima casa di lusso e di immobili diversi dall'abitazione principale. Quest'anno la scadenza per la seconda rata di Imu/Tasi cade il 16 dicembre secondo le nuove aliquote approvate dai Comuni per il 2019.



Confartigianato ricorda che ci sono alcuni casi in cui la legge equipara l'immobile all'abitazione principale e quindi prevede un'esenzione: unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise; gli alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile del 2008 del Ministero delle Infrastrutture; le unità immobiliari di proprietà del personale di servizio permanente delle Forze Armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione; la casa assegnata al coniuge in caso di separazione; unità immobilire, non locata, posseduta per proprietà od usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituto, qualora lo stabilisca opportuna delibera comunale.



Chi si avvale del servizio IMU/TASI presso Confartigianato potrà effettuare il versamento docuto, presso i nostri uffici, entro il giorno 14 dicembre. Coloro che, nell'anno 2019, hanno acquistato o venduto immobili oppure abbiano avuto variazioni sul patrimonio immobiliare, rispetto al semestre precedente (esempio: riduzione dell’aliquota ordinaria, nel caso l’immobile risulti affittato, in uso ad un familiare o altre situazioni particolari) devono far pervenire alla Confartigianato La Spezia la documentazione necessaria per le eventuali modifiche. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai nostri uffici tel. 0187.286611 (La Spezia), tel. 0187621427 (Sarzana), tel. 0187808518 (Levanto).