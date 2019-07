Imprese turistiche d’avanguardia: premiata la spezzina DoinItaly

La Spezia - L’impresa DoinItaly della spezzina Giulia Arrabito, portavoce regionale di Cna Turismo e Commercio, rientra tra le 500 imprese selezionate come avanguardie di settore della filiera del turismo ligure.



Il riconoscimento alla società spezzina, che offre attività esperienziali immerse nella natura, arriva nell’ambito del progetto ‘La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo’ promosso dalla Camera di Commercio di Genova, la Camera di Commercio di Riviere di Liguria in collaborazione con Isnart, Istituto nazionale ricerche turistiche, e Unioncamere. Il progetto è nato per individuare le imprese del settore turistico in grado di distinguersi per un’offerta o una gestione di tipo innovativa di cui benefici il territorio e l’impresa tale da poter essere considerata quale best practice di avanguardia, replicabile per lo sviluppo economico locale.



DoinItaly è arrivata seconda per la provincia spezzina. In Liguria le avanguardie identificate sono le genovesi Mog, società che gestisce il piano superiore del mercato orientale, e Its4Kids, impresa di una mamma che offre una piattaforma web per la community di chi viaggia con bambini. Alla Spezia sono state identificate il frantoio Lucchi & Guastalli, legato al mondo dell’enogastronomia, e DoinItaly. Sono 23.637 imprese della filiera del turismo in Liguria, 95.216 addetti e 3.014 aziende presenti sui social network, dai dati di Unioncamere e Isnart.



“Gli artigiani guardano sempre di più all’avanguardia e alle piattaforme web – commenta il direttore Cna la Spezia Angelo Matellini - in questo modo il saper fare si connette alle nuove tecnologie e la proposta di visita del territorio si avvale di nuovi strumenti innovativi. Un connubio vincente che unisce la tecnologia alle tradizioni e competenze locali”.



DoinItaly ha sede alla Spezia in via Rattazzi 32 dove oltre agli uffici è possibile trovare anche un local shop. Per informazioni sui prodotti e le proposte turistiche esperienziali offerte visitate il sito www.do-in-italy.com