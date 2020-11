Imprese, nuove possibilità di finanziamento con garanzie al 90 per cento

La Spezia - L'Ufficio Credito Confartigianato comunica che tutti coloro che hanno già ottenuto il finanziamento Covid19 – 25% del fatturato fino a 30.000,00 euro -, possono fare una nuova richiesta sempre garantita dal Fondo Centrale.



Questa nuova opportunità, che fa parte delle richieste di Confartigianato al Governo, ha lo scopo di favorire la concessione di credito al sistema imprenditoriale italiano gravemente danneggiato dall’emergenza sanitaria, introducendo misure speciali, con l’intervento del Fondo di garanzia per le Pmi.



Anche tutti gli imprenditori che abbiano già ottenuto il finanziamento ‘Covid’, (massimo 30.000,00 euro calcolati sul 25% del fatturato 2018 con due anni di pre-ammortamento) hanno la possibilità di fare una nuova richiesta, questa volta basata sul 25% del fatturato 2019 (lettera c).

A differenza del precedente finanziamento, la richiesta può essere inoltrata dalle imprese con un fatturato 2019 di almeno 120.000,00 euro, infatti la richiesta minima sarà di 30.000,00 €, ad un tasso dell'1,85% e con la garanzia dal Fondo Centrale del 90%.

Per tutti coloro che non possono accedere a questa misura: fatturato inferiore a 120.000,00 euro od altre cause ostative, ma hanno comunque necessità di liquidità, ricordiamo che è sempre attivo il finanziamento ‘Artigiancassa’ a tasso agevolato e sempre con garanzia del fondo centrale, ridotta all’80%.



L'Ufficio Credito Confartigianato è a disposizione delle imprese associate chiamando Marco Vignudelli, tel. 0187.286653 - cell. 348.3606726 - e-mail: finart@confartigianato.laspezia.it, oppure Alessandro Rolla, tel.0187286627- e-mail: rolla@confartigianato.laspezia.it