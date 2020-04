Impresa, madrina movimento 'Basta lamentarsi' incontra Piazza Comune e Confcommercio

La Spezia - Sabato 2 maggio alle 11:00 l’intervista in diretta alla poliedrica giovane imprenditrice veneta, madrina del movimento #StopWhining (Basta Lamentarsi), l’evento si inserisce nella fase finale del Corso di Formazione dell’Associazione Civica La Piazza Comune dedicato a giovani ragazzi della provincia.

Un evento aperto a tutti: sarà infatti un'intervista in diretta su Facebook quella a Marta Basso, che nell’occasione racconterà il suo nuovo libro “La Duplice Alleanza”.

Un evento, il prossimo 2 maggio alle ore 11:00, a duplice firma La Piazza Comune e Confcommercio Giovani, grazie al coinvolgimento rispettivamente di Cristina Raso e Filippo Lubrano.

Marta Basso, anno ’93, laureata in management a Ca' Foscari e alla Hult International Business School, è imprenditrice e vlogger. È stata CEO for One Month di Adecco Group Italy nel 2017. Lavora come consulente in ambito innovazione early-stage ed è Co-founder di Generation Warriors, azienda di consulenza e produzione media che mira a risolvere il problema del generation gap.

La Piazza Comune, Associazione Civica della città da Febbraio, grazie al corso di formazione, ha iniziato un percorso con 15 ragazzi che seguono con impegno il corso "Dai Principi ai Piccoli Principi". Incontri per porre attenzione ed accedere ad argomenti che L’Associazione pensa siano necessari per una nuova classe dirigente e per favorire un senso di comunità nella nostra città”, specifica Cristina Raso.

Inizialmente con lezioni frontali svolte al Circolo Fantoni e poi, nelle ultime settimane, su piattaforme digitali, i giovani iscritti al corso hanno potuto cimentarsi in percorsi preferenziali sul terzo settore, sulla bellezza del paesaggio, su temi legati alla filosofia e alla storia contemporanea, su economia e innovazione, in pieno spirito della Piazza Comune.

L'esperienza del corso di formazione della Piazza Comune (gruppo di lavoro formato da Noemi Bruzzi, Salvatore Calcagnini, Renato Goretta, Marco Matera, Cristina Raso) fa nascere contatti e opportunità per la città, questo evento ne è la dimostrazione.

L’intervista di Raso e Lubrano prenderà spunto dall’ ultimo libro della Basso “La Duplice Alleanza”, edito da Franco Angeli e sarà una grande opportunità per parlare di incubatori, startup e imprenditorialità come soluzione alla disoccupazione provando a sollecitare possibili idee da contestualizzare sul nostro territorio.



La diretta sarà visibile sulle pagine della Piazza Comune (https://www.facebook.com/lapiazzacomune/) e di Confcommercio Giovani (https://www.facebook.com/GruppoGiovaniImprenditoriConfcommercioLaSpezia/