Imprenditori russi alla Spezia, visita al Dltm

La Spezia - Il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine ospiterà il prossimo 7 novembre, una delegazione di imprenditori russi della regione di Kaluga, posta a sud ovest di Mosca. Questo primo incoming in Liguria segue la missione alla quale ha partecipato una rappresentanza del Comune di Genova e della Regione Liguria, a seguito della quale i rappresentanti di diverse realtà industriali e dell’agenzia di sviluppo della regione di Kaluga, hanno concentrato il loro

interesse in particolar modo sulla realtà distrettuale.



“Pensiamo che questa possa essere una importante occasione per intensificare l’interscambio commerciale con l’estero e creare nuove occasioni di business per le nostre aziende, favorendo la crescita e l’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale spezzino”, dichiara il presidente Lorenzo Forcieri.



Una intensa scaletta di incontri è stata infatti programmata per tutta la giornata. Gli incontri prenderanno il via da DLTM per poi proseguire direttamente presso le aziende selezionate dagli imprenditori russi ed altre proposte dal Distretto, molte delle quali piccole e medie imprese appartenenti al Consorzio Tecnomar Liguria, tra cui si annoverano

Sinergo Service Srl, Microtem Srl, Fluid Global Solutions Srl e Termomeccanica Pumps Spa.