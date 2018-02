Impostata la nuova unità anfibia della Marina, nel 2019 al Muggiano

Erede di Nave Garibaldi, sarà allestita alla Spezia dopo il varo a Castellammare di Stabia.

La Spezia - Dovrebbe arrivare al cantiere del Muggiano nella seconda metà del 2019, ma il viaggio dell'erede di Nave Garibaldi è iniziato ieri a Castellammare di Stabia. Presso lo stabilimento napoletano di Fincantieri si è tenuta la cerimonia di impostazione che dà il via ai lavori sullo scalo dell’unità anfibia multiruolo (LHD ovvero Landing helicopter dock) che rappresenta probabilmente il progetto di punta nel rinnovamento dell'unità della Marina militare che ha preso il via nel 2015. Il taglio della prima lamiera era avvenuto lo scorso 12 luglio mentre la consegna è prevista nel 2022.

L’unità, per cui non è ancora certo il nome (Trieste e Thaon di Revel tra le ipotesi) dovrebbe essere lunga 215 metri circa, una trentina in meno della portaerei Cavour dunque, avrà una velocità massima di 25 nodi e sarà dotata di un sistema di propulsione combinato diesel-elettrico e turbine a gas (CODLOG). Sarà in grado di ospitare oltre mille persone ed è pensata per il trasporto e lo sbarco di veicoli e attrezzature logistiche; in ambito civile, invece, l’unità sarà utilizzata per il supporto sanitario e ospedaliero, la fornitura a terra di acqua potabile e corrente, il ricovero di un massimo di settecento unità. A bordo sarà presente un ospedale completamente attrezzato, con sale chirurgiche, radiologia e analisi, gabinetto dentistico e zona degenza per 28 ricoverati gravi.