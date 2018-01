Imposta di soggiorno, ora le categorie vogliono incontrare il sindaco

Lettera a Peracchini: "Tavolo in tempi rapidi, non vorremmo ricorrere ad ulteriori e più decise iniziative per ottenere la possibilità di fare ascoltare le proprie ragioni".

La Spezia - Il Coordinamento Provinciale di Rete Imprese Italia La Spezia, riunitosi ieri pomeriggio nella sede della Confesercenti della Spezia, ha inviato una lettera al sindaco della Spezia per rinnovare la richiesta circa la convocazione di un incontro sul tema dell’imposta di soggiorno. Per le associazioni aderenti a Rete Imprese Italia La Spezia (Confesercenti, Confcommercio, CNA, Confartigianato), preso atto delle informazioni divulgate dal sindaco nei giorni scorsi in merito anche ai tempi di presentazione ed approvazione del bilancio di previsione 2018, la riunione sull’annunciato incremento dell’imposta di soggiorno assume il carattere della massima urgenza. Rete Imprese Italia La Spezia, con il contributo delle Associazioni aderenti e degli operatori del settore turistico ricettivo, ha elaborato un pacchetto di proposte che intende proporre all’attenzione del sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, già impegnato in questi giorni nella discussione sul bilancio di previsione 2018. "Auspichiamo che il tavolo di confronto richiesto venga convocato nei tempi più rapidi e ci aspettiamo di non dover ricorrere ad ulteriori e più decise iniziative per ottenere la possibilità di fare ascoltare le proprie ragioni".