Impiantisti e frigoristi, un incontro con Confartigianato per la nuova normativa

La Spezia - Nuovi adempimenti per gli impiantisti ed i frigoristi. Queste imprese hanno l'obbligo per operare in impianti di refrigerazione con gas fluorurati (f-gas) responsabili dell’effetto serra di una particolare certificazione cosiddetta F-gas che attesta che il personale e le imprese che operano sono veri professionisti.



Il D.P.R. 146/2018 prevede che, a decorrere dal 25 settembre, l’impresa certificata o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona certificata, comunichino per via telematica alla Banca dati FGAS, entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall'articolo 16 del D.P.R.



Per il cliente o la famiglia non cambia nulla, l'impiantista che installa o effettua manutenzione dovrà comunicare su un apposito portale gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti FGAS.



Per spiegare la normativa e illustrare operativamente la procedura di inserimento dei dati da parte degli imprenditori, la Confartigianato della Spezia ha promosso un seminario dal titolo "La Banca Dati F-GAS: attuazione dell'art. 16 D.P.R. n. 146/18" che ha visto l'intervento di Enrico Taponecco, Responsabile Ambiente e Sicurezza Confartigianato, Dario Dalla Costa, Presidente Nazionale Confartigianato Termoidraulici, Marco Botteri, Responsabile progetto ECOCERVED.



Ecco quali dati andranno comunicati: data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell’intervento; fattura e scontrino di vendita (se disponibile); luogo di installazione/smantellamento; anagrafica dell’operatore; tipologia di apparecchiatura; codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura, rilasciato dal sistema al primo

intervento; quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti; nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate; dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento; quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura.



L'Ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione degli impiantisti, per ulteriori chiarimenti e per proporre un apposito servizio alle imprese, per info è possibile contattare Enrico Taponecco, tel. 0187.286632.