Impianti idraulici, Confartigianato fa il punto sulle novità normative

La Spezia - Novità nel settore F-Gas (gas fluorurati), certificazioni obbligatorie che certifica il personale e le imprese che gestiscono i gas responsabili dell’effetto serra. Per spiegare le novità domani martedì 9 Aprile 2019, con inizio alle ore 17.00, presso la sede di Confartigianato, in via Fontevivo, 19, alla Spezia, si svolgerà un seminario sulle novità introdotte dal DPR 146/2018 che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluororati ad effetto serra ed abroga il Regolamento (UE) 842/2006 ed il precedente DPR 43/2012. Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori) dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse. La normativa F-Gas si estende alle attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse, attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature di protezione antincendio che contengono f-gas; attività (quali installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero) su commutatori elettrici contenenti f-gas; Recupero di solventi a base di f-gas dalle apparecchiature fisse che li contengono. Interverrano: Dario Dalla Costa, presidente di Confartigianato Termoidraulici, Elena Battellino, funzionario di ACCREDIA, Marco Botteri, responsabile di ECOCERVED, Marco Buoni, presidente di Air Conditioning and Refrigeration European Association. La partecipazione, per le imprese è libera e gratuita. E' necessario però, per motivi organizzativi, inviare una comunicazione alla mail ambiente@confartigianato.laspezia.it indicando il nome dell'azienda ed il numero delle persone che parteciperanno. Per ulteriori nformazioni è possibile contattare l'Ufficio Ambiente Confartigianato, Enrico Taponecco, tel. 0187.286632 – e-mail: ambiente@confartigianato.laspezia.it