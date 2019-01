Imparare un mestiere e conseguire un titolo di studio: termoidraulico-elettricista

I percorsi triennali sono completamente gratuiti e consentono di assolvere l'obbligo di istruzione.

La Spezia - Formimpresa Liguria è ente di formazione accreditato presso la Regione Liguria. L’Ente svolge attività di formazione

ed aggiornamento professionale a favore dei giovani in cerca di occupazione, personale occupato o in cerca di nuova occupazione, giovani che devono assolvere l’obbligo scolastico, avvalendosi delle proprie sedi e delle strutture provinciali della Cna, della Confcommercio e della Confartigianato. L’Ente svolge ogni attività atta a promuovere la cultura dell’artigianato, commercio, turismo, servizi e della piccola e media impresa sul piano culturale, sociale, economico, tecnico, nonché sviluppare la promozione morale, culturale e civile di imprenditori e cittadini nel quadro di un sistema di educazione permanente. Svolge attività di formazione ed orientamento nei settori dell’artigianato, commercio, turismo, servizi, piccola e media impresa dal 2001 e gestisce i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale dal 2004. Anche quest’anno è possibile iscrivere i ragazzi in uscita dalla scuola media al percorso triennale IeFP: operatore termoidraulico; operatore elettrico.



Percorsi triennali

Nell’ambito dei percorsi triennali: l’attività formativa è improntata su una didattica attiva ed esperienziale; si inserisce all’interno della normativa che determina l’obbligo d’istruzione fino ai 16 anni e l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione fino al 18° anno di età tramite il conseguimento di una qualifica professionale; si pone l’obiettivo di trasmettere conoscenze e competenze specifiche del ruolo professionale scelto e di garantire il raggiungimento della

qualifica professionale; viene fornito un servizio di orientamento e supporto per l’inserimento lavorativo; non mancano stage in azienda durante il 2° e 3° anno; dopo il conseguimento della qualifica (3° anno) possibilità di iscrizione al IV anno per conseguire il diploma IeFP; consente la possibilità di passaggio concordato ad altri percorsi tramite laboratori di sviluppo e di recupero degli apprendimenti. Il corso, di durata triennale (2019-2022) è completamente gratuito.

Possono iscriversi i giovani in uscita dalla scuola media di età inferiore ai 18 anni.



Il percorso consente l’assolvimento dell’obbligo scolastico e l’eventuale rientro nei percorsi scolastici degli Istituti

Superiori. Come per lo scorso anno scolastico, le iscrizioni ai percorsi triennali 2019-2022 come per tutti gli istituti superiori devono essere fatte sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione www.iscrizioni.istruzione.it dal 7 gennaio sino al 31 gennaio. Il codice meccanografico per l’iscrizione è il seguente: - “Operatore termoidraulico oppure operatore elettrico”: SPCF004006. Per avere maggiori informazioni ci si può recare presso Formimpresa Liguria in via Borachia 13. Eventualmente si può anche visitare il sito internet www.formimpresaliguria.it, oppure chiamare il numero di telefono 0187.564904, oppure mandare una mail all’indirizzo formimpresa@formimpresaliguria.it. Formimpresa Liguria è anche su Facebook.