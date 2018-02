Impara a far volare la pizza con il campione del mondo Paolino Bucca

Confartigianato organizza corso di "pizza in pala" e di "manipolazione acrobatica".

La Spezia - Confartigianato, in collaborazione con l’associazione Pizza Planet, organizza il corso di "pizza in pala" e quello di "manipolazione acrobatica" con docente il maestro Paolino Bucca, campione del mondo di pizza acrobatica. Sono i due corsi specialistici maggiormente richiesti nel settore della pizza. Chi non è rimasto incantato nel vedere volteggiare una pizza attraverso le mani abili di un maestro pizzaioli? I corsi, della durata complessiva di 24 ore, sono rivolti a pizzaioli con esperienza ed offrono la possibilità di ampliare la gamma del prodotto pizza diversificandone la tipologia di impasto e renderlo quindi più legato ad un concept attuale sia strutturalmente che da un punto di vista nutrizionale. I corsi si svolgeranno presso il laboratorio “Angelo Po Grandi Cucine” in via Sarzana, 409, alla Spezia, dal 19 al 21 Febbraio. E’ possibile anche frequentare separatamente i due corsi. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione Confartigianato, dott.ssa Sara Bocchia, tel. 0187.286648- e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it

