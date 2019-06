Il turismo oggi è "provare", non basta più "vedere"

Operatori da mezza Europa alla Spezia per due giorni per la Borsa del turismo dell'Alto Mediterraneo. Presentato il catalogo Grand Tour Up Med: da Saint Tropez a Capalbio passando per la Sardegna, si cerca di fare squadra.

La Spezia - Si parla russo, si parla inglese e si parla francese sulla terrazza del Castello di San Giorgio. La Borsa del turismo dell’Alto Mediterraneo apre i battenti alla Spezia con tour operator, agenzie di viaggio e associazioni turistiche. Dalla fortificazione medievale si abbraccia idealmente con lo sguardo un'area che prova a fare squadra: Liguria, Corsica, Provenza e Costa Azzurra, Sardegna e la costa della Toscana. Accomunati da una serie di itinerari ad hoc declinati sui temi più caldi del turismo mondiale: diporto, bike e moto tour, benessere e salute, enogastronomia e wedding.

"Oggi ci sono circa settanta operatori del centro e Nord Europa con la Spezia capofila, presentiamo veri e propri pacchetti turistici integrati. Il nostro è un tentativo di creare un'offerta integrata tra questi territori per aggredire un mercato sempre in crescita", spiega Ilario Agata, direttore Blue Hub della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Uno sguardo storico che si sposta in avanti. "Questa era una delle tappe del Grand Tour che i rampolli delle famiglie più importanti d'Europa svolgevano in Italia a partire dal Seicento - ricorda Davide Mazzola della Cciaa - Questa è una chiave che possiamo sfruttare per destagionalizzare il turismo, sempre più legato alla cultura e all'esperienza".

E' lo scopo del progetto Sistina presentato all'Enit qualche settimana fa. Da oggi si può "tenere in mano" insieme al catalogo #GrandTourupMed, finanziato dal programma Interreg Italia-Francia "Marittimo" 14/20. Oggi ci si sposta tutti a SpeziaExpò per continuare i lavori.