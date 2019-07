Il sogno del "Vespa elettrica sharing" all'Europa Park

La Spezia - Sogni grandiosi per Europa park che punta, per i prossimi mesi, ad un nuovo servizio integrato del parcheggio sotterraneo: un “Vespa sharing” con messi nuovi ed elettrici. Il sogno però potrebbe diventare realtà in tempi brevi perché in città è già presente un start up spezzina, composta da tre giovanissimi ex studenti del Costa e un ingegnere informatico, che propongono un servizio ad hoc per i turisti.

La star upin questione è la “Doteve Experience” e nella sua flotta vanta ben ventuno Vespa elettriche, otto saranno disponibili nei pick up point del parcheggio sotterraneo di Piazza Europa. In un primo momento soddisferanno le esigenze turistiche. Per le fasi successive, tra Europa Park e D"Experience" ci sarebbero già le basi per permettere che il prodotto di questi giovani spezzini possa diventare un servizio integrato del parcheggio stesso.

“Abbiamo firmato un protocollo di intesa – ha spiegato Francesco Fiorino direttore dell'Europa Park Srl -. Dal punto di vista tecnico i ragazzi si sono mossi dal mese di giugno e da parte nostra hanno avuto subito il nulla osta. Per il momento li abbiamo messi anche in contatto con le strutture convenzionate con noi per lanciare il servizio in chiave turistica. Entro metà luglio spero che possano essere operativi per Europa Park. I i pick up point a disposizione nel sotterraneo, come detto in questa fase opereranno per la stagione estiva mentre da settembre potremmo povare già a ragionare sul tema del servizio integrato”.



La postazione sotterranea potrebbe già essere tra le prime operative ed è dotata anche della colonnina per ricaricare i mezzi e i servizi turistici di "Dotevè Experience" potrebbero già partire da Europa park. L'idea del servizio integrato – per noi è davvero interessante – ma va sviluppata a dovere e interessa soprattutto il locale: che si tratti di un cittadino comune che di un professionista. Il processo di sviluppo richiede più tempo.



"Dotevè Experience" è composta da quattro soci: Enrico, Guido e Marta sono gli amministratori e hanno meno di trent'anni, il quarto socio è Marco ed It Manager che ha sviluppato l'applicazione della start up e nel tempo ha già avviato diversi progetti sociali per le sue imprese.

Enrico Samarughi, co-founder di Doteve, spiega: “La nostra idea è quella di creare una collaborazione maggiore con il tempo con Europa Park. E' anche il nostro sogno creare uno sharing che richiede tempo ed energia. In questo momento stiamo terminando lo sviluppo dell'app che sarà disponibile entro due settimane. Per quanto riguarda la parte turistica la nosta mission è rilanciare l'economia dei piccoli borghi di Levante. Abbiamo creato un programma “Dotevè partners” che racchiude tutte le strutture locali e non solo per far capire a chi ci visita che le cose da fare nel territorio sono tantissime”.