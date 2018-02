Il sindaco Peracchini blocca lo sciopero del trasporto pubblico

Mediazione del primo cittadino con le segreterie sindacali protagoniste delle recenti proteste: "L'azienda dimostra scarsa attenzione".

La Spezia - Si è tenuto ieri in Comune un incontro fra i segretari delle organizzazioni sindacali Franco Bardelli Faisa-Cisal, Paolo Carrodano Ugl e Luca Simoni Cobas L.P. e il sindaco Pier Luigi Peracchini. Il principale tema del colloquio sono stati gli scioperi dei lavoratori dell’azienda del trasporto pubblico locale nei giorni 7 Dicembre 2017 e 24 gennaio 2018, promossi sia per consentire l’estensione dell’accordo sui buoni pasto anche agli autisti, e non solo a impiegati e operai, e sia per contrastare la parte di questo accordo che non rispetta il ruolo sindacale nella programmazione dell’orario di lavoro degli impiegati di Atc Esercizio SpA. "Tali scioperi hanno registrato un’ampia e indiscussa partecipazione da parte dei lavoratori, ma nonostante l’oggettività dell’importante risultato sindacale ottenuto i vertici aziendali di Atc hanno preferito ignorare completamente le richieste attorno alle quali si è raccolta la mobilitazione dei lavoratori".



"Il pesante silenzio dimostra la scarsa attenzione, a dir poco, da parte dell’azienda nei confronti della maggioranza dei lavoratori di Atc Esercizio che ha scioperato - spiegano i segretari -. Peracchini al termine dell’incontro si è fatto garante per l’apertura di un confronto sul tema non appena si sarà insediato il nuovo amministratore. Di fronte ad un impegno diretto del sindaco sulla scottante materia in questione, le organizzazioni sindacali – Faisa – Cisal, UGL e Cobas L.P. – hanno sospeso qualsiasi iniziativa di sciopero".