Il settore navale si confronta in un webinar organizzato dagli ingegneri spezzini

La Spezia - L’Ordine degli Ingegneri della Spezia, in collaborazione con Confindustria e Schneider Electric, organizza un webinar interamente dedicato al settore Navale sul tema: “Navale 4.0: innovazione tecnologica del settore” in programma venerdì 6 novembre dalle 14 alle 17. La continuità energetica e operativa insieme alla sostenibilità sono fondamentali in qualsiasi settore. Esistono infatti fattori essenziali che devono essere gestiti adeguatamente per garantire gli obiettivi di sicurezza, disponibilità e sostenibilità. In particolare, per il settore navale, che si trova a dover affrontare tagli di costi, i costruttori sono alla ricerca di soluzioni ottimizzate mentre gli operatori tentano di sfruttare a pieno le proprie risorse assicurando al contempo la massima sicurezza a bordo e l’ottenimento di risparmio lungo tutto il ciclo di vita di gestione dell'energia.



Nel corso del webinar verranno illustrate soluzioni innovative e tecnologiche per far fronte a temi legati al monitoraggio e all’efficienza energetica, all’ottimizzazione della manutenzione e al controllo da remoto degli asset. L’obiettivo è quello di dare una visione ampia delle possibilità di innovare i propri modelli di business, per crescere unendo innovazione digitale e sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Ad aprire i lavori l’Ordine degli Ingegneri della Spezia e il saluto dell’Ing. Paolo Bertetti, vice-presidente Confindustria La Spezia. Seguiranno gli interventi di Schneider Electric con: Consuelo Politino, Maurizio Ciceri, Giuseppe Valetti, Andrea Battu, Luca Tiozzo e Nicola Pastò. Il webinar è gratuito.



Per le aziende: per partecipare inviare una mail di conferma a cardini@confindustriasp.it. Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Spezia, per iscrizioni rivolgersi direttamente all’Ordine: la partecipazione darà diritto al rilascio di 3 CFP.