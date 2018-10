Il segno di Caterina Giannotti per le borse Telavela

La Spezia - Venerdì 12 ottobre nello spazio Telavela, in Viale Italia 76, verrà presentata la capsule collection ‘GRAPHIC’ realizzata in collaborazione con Caterina Giannotti.



Per la prima volta le borse Telavela disegnate da Laura Baldi e realizzate con tessuti e materiali presi in prestito dal mondo nautico, verranno impreziosite da un segno calligrafico ad opera di Caterina Giannotti.

Caterina Giannotti, anch’essa originaria della Spezia come tutto il team Telavela, è architetto di formazione, ma da molti anni studia e ricerca calligrafia sia formale che gestuale (anche con l'artista Monica Dengo).

In tale ambito svolge anche un'attività di approfondimento che si accompagna ad un costante impegno per la diffusione della scrittura a mano e dei valori di cui essa è portatrice.

Vive e lavora tra Venezia e La Spezia.



Per Telavela ha studiato ed elaborato un segno calligrafico che gioca con le lettere del logo TELAVELA. Le borse Telavela perciò saranno realizzate per la prima volta con un tessuto stampato. L’effetto è particolare, essenziale, quasi orientale.

Si tratta di un’edizione limitata, sono stati infatti realizzati solo dieci pezzi, quasi da collezione.



Come per ogni evento Telavela, tutte le altre borse potranno essere acquistate, solo il venerdì 12 ottobre a prezzi speciali.