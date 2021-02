Il ringraziamento del sindaco Peracchini a Mauro Strata

La Spezia - A seguito della nuova nomina nel Consiglio di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ringrazia il consigliere uscente Mauro Strata. “Vorrei rivolgere un sincero ringraziamento a Mauro Strata per il lavoro svolto presso il Consiglio di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale in rappresentanza del Comune che in questi anni ha dato un proficuo sostegno alla realizzazione di progetti importanti in collaborazione con il Comune della Spezia.



Grazie ai tre anni della sua rappresentanza del Comune nel Consiglio di Gestione, infatti, insieme al lavoro svolto in sinergia con l’ex assessore alla portualità Anna Maria Sorrentino, l’amministrazione ha potuto finalizzare alcuni atti fondamentali per dare un nuovo volto al fronte a mare della Città quale la formalizzazione del protocollo d’intesa per il waterfront e l’approvazione del documento di pianificazione strategica di sistema che persegue gli obiettivi primari della facilitazione delle procedure di pianificazione e dell’estensione territoriale delle aree di interazione fra il porto e il tessuto urbano. Il lavoro di Mauro Strata è sempre stato contraddistinto dalla sua grande competenza e impegno e sono certo ci potrà essere ancora una collaborazione continua nell’interesse della Città.”