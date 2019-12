Il primo giorno di Gerini da presidente di Confindustria

La Spezia - Si è svolto l’ultimo atto della procedura prevista per la nomina del Presidente di Confindustria La Spezia per il quadriennio 2019-2023. Dopo la designazione avvenuta in consiglio generale lo scorso 25 novembre, l’Assemblea dei Soci alla unanimità ha eletto Mario Gerini, Presidente della Società Edilizia Tirrena S.p.A., alla Presidenza di

Confindustria La Spezia. Nessuna sorpresa dunque rispetto a ciò che ci si attendeva. L’assemblea inoltre ha approvato la composizione del nuovo consiglio di Presidenza. Mario Gerini nell’accettare l’incarico conferitogli ha dichiarato: "Sono orgoglioso e onorato della fiducia accordatami, ringrazio tutti ed in primo luogo la Presidente Cozzani per l’eccellente lavoro svolto al quale intendo dare seguito. E’ mia intenzione infatti, lavorare in continuità e in concerto con la squadra di presidenza e con quegli imprenditori che, in rappresentanza delle varie componenti associative, vorranno supportare il mio e il nostro impegno".



Il nuovo Consiglio di Presidenza risulta pertanto così composto:

Presidente

Mario Gerini Società Edilizia Tirrena S.p.A. (Ance)



Past President

Francesca Cozzani Cozzani Dott. Ing. Mario S.r.l. (Meccanica)



Vice Presidenti nominati:

Ettore Antonelli Società Acquedotti Tirreni S.p.A. (Ambiente ed Energia)

Paolo Bertetti Sanlorenzo S.p.A. (Navalmeccanica)

Giorgia Bucchioni, Lardon & C. S.r.l. (Logistica)

Marco Grillo, Fincantieri S.p.A. (Navalmeccanica)

Stefano Lucchinelli, Leonardo S.p.A. Div. Eletronica (Meccanica)



Vice Presidenti di diritto:

Renato Goretta Gesta S.r.l. (Servizi)

Presidente Piccola Industria

Luca Li Vecchi Futura Group S.r.l. (Ance)

Presidente Gruppo Giovani