Il primo diploma legato alla nautica nasce grazie a Sanlorenzo e al Chiodo

La Spezia - Tante spinte che trovano un solo slancio. C'è il settore della nautica, vorace di professionalità qualificate che sostengano la grande crescita di questi anni. C'è un'azienda che sta riscrivendo il modo in cui si concepiscono e poi costruiscono i mega yacht. C'è una città che vuole diventare sempre di più il capoluogo della blue economy all'italiana, eccellenza al livello mondiale. C'è una riforma che cambia volto agli istituti professionali provando ad aggiornarli all'attualità e a spingerli un passo più vicino all'economia reale. C'è infine un istituto che vuole rilanciarsi, tornare a quei fasti che ne facevano una fucina di lavoratori altamente professionalizzati ai tempi dell'industrializzazione del Paese.

Sanlorenzo Yachts, l'amministrazione comunale della Spezia, la Provincia, l'ufficio scolastico regionale e l'istituto Einaudi-Chiodo hanno trovato una crasi nel diploma in Cantieristica navale e allestimento nautico, parte dell'indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy, che dall'anno scolastico 2020/2021 sarà offerto dal professionale. E' in particolare il cantiere del cavalier Massimo Perotti ad aver dato vita al progetto all'interno della Sanlorenzo Academy. “C'è il forte appoggio da parte di Sanlorenzo - sottolinea Paolo Bertetti, responsabile ricerca e sviluppo - per spingere ad un'ulteriore crescita il distretto della nautica. Una crescita che non deriva solo dall’avere nuovi spazi a disposizione, che pure servono e che arriveranno. Alla nautica servono anche cervelli e braccia, servono ragazzi e ragazze che abbiano la giusta voglia di impegnarsi e sappiano cosa significa lavorare in questo settore. Questa iniziativa rappresenta una delle basi su cui costruire la crescita dell’indotto e della città”.



Cinque anni di studio che non sono una passeggiata. Ci sono le materie tradizionali - italiano, matematica, inglese e storia - e altrettante ore di insegnamenti specifici già dal biennio: scienze integrate, informatica, disegno e progettazione, tecnologie e poi fino a 300 ore annuali di laboratori ed esercitazioni. Poi nel triennio arrivano le tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, progettazione e produzione, tecniche di gestione e organizzazione del processo produttivo. Si vive già il cantiere, che sia di Sanlorenzo o di aziende dell'indotto, con i laboratori e l'alternanza scuola-lavoro. "Cerchiamo di tenere in equilibrio due temi - illustra il dirigente scolastico Paolo Manfredini - Da una parte si dà risposta agli studenti dei professionali, tradizionalmente dotati di un'intelligenza pratica da mettere a frutto. Dall'altra inserisce la scuola in quello che avviene sul territorio spezzino, che sta conoscendo un importante sviluppo nel settore della nautica. Mettere insieme queste due esigenze è diventata l’idea del nostro percorso, che non a caso si situa all’interno dell'indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy”.

Perché la nautica del lusso sopra i 24 metri parla italiano. Le prime tre aziende al mondo sono tricolori (e c'è anche Sanlorenzo) e nelle prime venti le nostrane sono in totale otto secondo i dati del Global Order Book 2019. La capacità invece di far camminare la scuola e l'industria di pari passo, quella è stata per anni molto meno italiana. “Qui si intravede una salto di qualità deciso - dice a proposito Luca Liguori, responsabile comunicazione Einaudi-Chiodo - Per la prima volta abbiamo un legame a doppio filo tra un’impresa leader nel comparto nautico e un istituto professionale. Si è sviluppata la scelta di coltivare non solo le abilità tecniche ma anche umane grazie a Sanlorenzo”.



Questo d'altra parte era lo spirito della riforma governativa di due anni fa. “Il nostro Paese paga un prezzo alto perché l’istruzione professionale e tecnica vive un momento di difficoltà - aggiunge Gloria Rossi, dirigente dell'ufficio scolastico regionale - con risultati che non sono in linea con le esigenze del mercato. Il decreto 61/2017 ridefinisce gli istituti professionali come 'scuole territoriali dell’innovazione', aperte 'all’originalità didattica'. Questo corso di diploma che oggi teniamo a battesimo è uno splendido esempio di come queste parole possono essere messe in pratica. Una proposta di qualità che può essere diffusa almeno su tutto il territorio ligure”.

La parola che viene pronunciata è "contaminazione", soprattutto per quanto riguarda il percorso didattico. Flessibile negli orari ma anche negli esiti. Il diplomato in cantieristica navale e allestimento nautico può trovare posto in diverse mansioni all'interno del cantiere di costruzione di uno yacht. La buona notizia è che l'offerta di posti di lavoro è altissima. "La sfida è anche quella di rilanciare il Chiodo, sceso da 1.200 iscritti ai meno di seicento negli ultimi anni - sottolinea Patrizia Saccone, responsabile scuola per la Provincia - Il 24 ottobre un convegno in Provincia con rappresentanti del governo spiegherà come è nata questa riforma".

Il Miglio blu, prima di essere una striscia dipinta lungo Viale San Bartolomeo, diventa un nastro azzurro che prova a legare la Spezia alla nautica e la nautica alla Spezia. Lo scorso mese la notizia del superamento di Viareggio per numero di impiegati diretti, ora la città prova a staccare tutti anche dal punto di vista della formazione. "Ho visto nascere questo progetto sin dall’inizio - gioisce Genziana Giacomelli, assessora alle attività produttive - Nell’analisi sul tessuto economico cittadino che facemmo come amministrazione era emersa la necessità di personale qualificato in questo settore. Noi pensiamo che su questo territorio ci siano già le risposte alle richieste delle aziende, con corsi post diploma, corsi di laurea e dottorati di ricerca che presto vedranno la luce. Oggi parte un corso di diploma, e questo è un grandissimo risultato. Il fatto che la scuola voglia fare rete con l’impresa è positivo, ma devo dire che non mi aspettavo che contaminazione potesse dare risultati così rapidi. a scuola normalmente ha una velocità molto diversa dal mercato. Fondamentale l'impegno di Sanlorenzo, un partner molto attento. E’ solo un inizio, ma a valle c’è già stato un grande lavoro".