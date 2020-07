Il prefetto: "Disposizioni a tutela lavoratori sono state rispettate"

La Spezia - «Ho registrato una positiva concordanza di intenti tra le Istituzioni e le associazioni rappresentative degli interessi economici e professionali. In questo momento la collaborazione e lo scambio di informazioni sulle criticità delle imprese e delle attività commerciali sono fondamentali per far sì che la sinergia fra i vari attori possa favorire la ripresa e limitare le conseguenze negative sull’occupazione». Lo ha affermato il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini al termine della riunione della Consulta Territoriale che si è svolta questa mattina in videoconferenza e alla quale ha partecipato anche il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. L’incontro, concordato con la Camera di Commercio, è stata l’occasione per affrontare le problematiche che interessano il tessuto produttivo locale in questo difficile momento in cui le attività economiche provano a ripartire dopo il lockdown degli scorsi mesi.



Il Prefetto ha preliminarmente reso noti i dati dei controlli che il gruppo di lavoro, costituito in Prefettura lo scorso aprile e composto da personale dell’ASL 5, dell’Ispettorato del Lavoro, dei Carabinieri del NIL e dai Vigili del Fuoco, ha effettuato in varie aziende e attività commerciali sul rispetto delle norme e dei Protocolli anticontagio sui luoghi di lavoro. Da fine aprile ad oggi sono state ispezionate 118 attività ed emesse 6 prescrizioni. «Sicuramente un lavoro importante - ha affermato in proposito il Prefetto - che ha dimostrato come alla Spezia le disposizioni a tutela dei lavoratori siano state rispettate. Continueremo comunque a vigilare».



All’attenzione anche le attività degli uffici pubblici ed i servizi erogati all’utenza, dopo che negli scorsi giorni erano arrivate segnalazioni in Prefettura di qualche ritardo e disservizio, nonché la situazione dell’erogazione dei contributi e dei finanziamenti stanziati dal Governo per rilanciare la ripresa economica. «Ringrazio la Camera di Commercio - ha concluso Inversini - perché nella riunione odierna ho potuto avere un quadro di maggior dettaglio della realtà economica spezzina nell’attuale, difficile momento storico. Abbiamo affrontato vari temi e cercato di individuare i settori che hanno maggiormente risentito della chiusura. La situazione non è facile né possiamo nasconderci le difficoltà che potremo incontrare, ma ognuno farà la propria parte nell’ambito delle proprie competenze per il mantenimento dei livelli occupazionali e per favorire la ripresa dell’economia. Per quanto riguarda la Prefettura, nello specifico, particolare attenzione sarà dedicata alla salvaguardia dell’accesso legale al credito da parte degli operatori economici e delle famiglie». Il Prefetto ha poi assicurato che le interlocuzioni con le categorie produttive e le Organizzazioni Sindacali continueranno, anche attraverso riunioni tematiche per affrontare peculiari problematiche di settori e comparti specifici.