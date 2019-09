Il porto spezzino torna in missione a New York

Per il secondo anno consecutivo un road show in partnership con Contship. Si parte dal porto del New Jersey per poi spotarsi a Long Beach.

La Spezia - Il Gruppo Contship Italia, operatore terminalistico e intermodale leader in Italia e l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, che rappresenta i porti della Spezia e Marina di Carrara, in partnership per questa missione, inizieranno a New York, lunedì 9 settembre, il loro secondo road show negli USA per promuovere i vantaggi legati alla connettività marittima e intermodale della Spezia ed il modello di offerta integrata del Gruppo Contship.



Il road show è stato organizzato con il supporto della Camera di Commercio Americana in Italia ed il prezioso patrocinio delle autorità portuali di New York/New Jersey, del Porto di Long Beach, della Camera di Commercio di Long Beach e dei Consolati generali italiani a New York e Los Angeles. Gli Stati Uniti sono uno dei partner commerciali più importanti per l’Italia e per i traffici del porto spezzino. Lunedì prossimo ci sarà l’opportunità di illustrare alla platea i vantaggi dell’offerta intermodale integrata di Contship e le potenzialità delle infrastrutture del porto della Spezia.



La delegazione è composta dalla presidente dell’Adsp, Carla Roncallo, da Daniele Testi, marketing & corporate communication director del Gruppo Contship, da Peter Hill, direttore commerciale di Gruppo, Nicolò Marrali, responsabile vendite di Hannibal, l’operatore multimodale di Contship, Monica Fiorini, responsabile comunicazione, promozione e marketing dell’AdSP. Dopo New York, la delegazione Contship visiterà anche Long Beach (12 e 13 settembre) e Houston (16 e 17 settembre).