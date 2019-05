Il porto della Spezia, situazione e prospettive. Convegno in Via del Molo

La Spezia - Mercoledì 29 Maggio 2019 alle ore 14 l'Auditorium della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, alla Spezia in Via del Molo 1, sarà sede del Convegno "Il porto della Spezia – Situazione e prospettive" organizzato dalla Sezione della Spezia di Atena, Associazione Italiana di Tecnica Navale in collaborazione con la A.d.S.P. M.L.O.. Nel Convegno, il Porto della Spezia si presenterà in tutte le sue componenti, pubbliche e private. Nell'intenso programma, i loro rappresentanti, posti in posizioni chiave nei rispettivi ambiti, approfondiranno il quadro istituzionale di riferimento e le politiche di sviluppo in atto, così come piani industriali e modalità operative dei vari operatori, strategie per la riduzione dell'impatto ambientale e Industria 4.0, ad es. con la digitalizzazione dei servizi alle merci. Ne risulta una immagine completa di un sistema complesso che presenta una notevole sintonia ed una positiva elevata integrazione operativa. Una realtà in movimento che continua ad evolversi e migliorarsi per poter affrontare un mercato globale sempre più stimolante ma anche più esigente.



Programma



Ore 14 - Inizio Lavori

Saluti ai Convenuti e interventi introduttivi

Relazioni:



Autorità di Sistema Portuale M.L.O. – Ing. Francesco Di Sarcina (Segretario Generale): “Prospettive di sviluppo dei porti commerciali e focus sul sistema portuale del Mar Ligure Orientale”

Capitaneria di Porto della Spezia – CV Massimo Seno (Comandante del Porto)

Gruppo Ormeggiatori del Porto di La Spezia – Walter Mariotti (Presidente)

Piloti La Spezia – Com.te Roberto Maggi (Capo Pilota): “Peculiarità del lavoro di pilota del porto”

Rimorchiatori Riuniti Spezzzini - Dott. Paolo Visco (AD) & Cap. Osvaldo Farina (Resp. Operativo): "Rimorchio portuale: stato dell'arte, sviluppi futuri, miglioramenti nella sicurezza del porto"

Intervallo

Agenzia Dogane – Dott. Elvio La Tassa (già Direttore dell’Agenzia della Spezia): “L’ufficio delle dogane della Spezia – Il porto della Spezia situazione e prospettive”

Contship Italia – Dott. Daniele Testi: “Lo scenario mondiale dei traffici containerizzati”

Tarros Group – Dott. Mauro Solinas: “Lo scenario mediterraneo dei traffici containerizzati”

Salvatore Avena – Segretario Generale Associazioni Agenti Marittimi - Case di Spedizione -Doganalisti: “Innovazione e digitalizzazione nei servizi alle merci”



Approfondimenti e Dibattito



Interventi conclusivi



Ore 19 - Chiusura Lavori





L'evento è aperto al pubblico. Per ragioni organizzative, è gentilmente richiesta la registrazione inviando una mail alla Sezione Atena della Spezia:

laspezia@atenanazionale.it