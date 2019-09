Il monito: "In due anni l'arsenale andrà in default"

La Spezia - Le problematiche dell'arsenale sono più che annose, sono ormai croniche. Da anni le criticità sul piatto sono le stesse e nulla o quasi viene fatto per risolverle. Questo il succo delle dichiarazioni rese dai rappresentanti sindacali che questo pomeriggio si sono presentati di fronte ai membri della III commissione Lavoro, presieduta da Maria Grazia Frijia.



"Da 15 anni diciamo che il più grande rischio era il depauperamento della base e delle strutture. Con amarezza registriamo che la politica nazionale non ci ha ascoltato. La Difesa negli ultimi anni è sempre stata la cenerentola dei ministeri - ha esordito Eliano Calzolari, per Cisl Fp -. Sono stati sbloccati concorsi pubblici, per Inail, per il comparto della giustizia... ma non per la Difesa. Ancora oggi questo settore significa per La Spezia oltre duemila dipendenti civili e 9mila militari, numeri che ne fanno uno degli asset più importanti dell'economia cittadina. Oggi ci sono 640 persone in organico in arsenale, ma dovrebbero essere 840. E tra Quota 100 e altre forme di pensionamento nei prossimi due anni andranno a riposo dalle 150 alle 200 persone. Ci sono gravi problemi per la carenza di personale tecnico, ma anche per gli amministrativi".

Calzolari ha spiegato che nell'arco di un anno ben 15 persone lasceranno il posto nell'area dei bacini.

"Vuol dire svuotare l'arsenale delle sue funzioni e dare tutto in appalto. L'officina dell'Artiglieria lavora in qualità Iso e sta manutenendo i cannoni delle unità navali francesi, portando con permute a favore dell'arsenale e della base. Ma in realtà tutte le officine sono in difficoltà. O sblocchiamo il turnover da domani o nel giro di un paio d'anni non avremo più niente. Saremo costretti a dare tutto in appalto - ha sentenziato Calzolari -. Ma in realtà non avremmo nemmeno i numeri per controllare lo svolgimento dei lavori in appalto". Poi l'attenzione si è spostata sull'attuazione del Piano Brin: "Gli investimenti sono indispensabili. A Taranto ne sono stati fatti il 60 per cento, ad Augusta l'80. Qua nemmeno il 30 dell'ammodernamento è stato fatto. Se dovessimo riuscire a far assumere personale lo catapulteremmo in officine vecchie. Per questo si è proposto di realizzare officine polifunzionali, ma occorrono 10 milioni di euro. E infine c'è il tema della formazione: abbiamo ottenuto la Legge navale, per una flotta di navi moderne, ma complesse: servono lavoratori che sappiano come e dove intervenire su unità così diverse dalle precedenti. Servono turn over, investimenti e formazione, altrimenti l'arsenale andrà in default nel giro di due anni".



Se il quadro tracciato da Calzolari è a tinte fosche, quello dipinto da Cari Rossi, segretario di Uil Pa: "Le assunzioni dovevano essere fatte ieri non domani. Quale è la vera mission arsenale? Vogliamo chiuderlo? In caso contrario servirebbero servono mille assunzioni. E se le nuove navi sono full service per anni, quali lavorazioni dovrebbe fare l'arsenale?", una serie di interrogativi imbustati e spediti direttamente al governo in fase di formazione.



"Pensiamo all'arsenale come fulcro della Difesa alla Spezia. E' vero, è la struttura più importante, ma è solo uno dei 18 enti militari... E poi ci sono le ditte dell'indotto. C'è un intero sistema che ruota intorno all'arsenale. Occorre capire quali sono le scelte che sono state prese a Roma per questa base. La flotta - ha detto Daniele Lombardo, segretario provinciale di Fp Cgil - è stata concentrata altrove, questo è chiaro da anni. Ma qua abbiamo bacini di carenaggio unici in Europa, di proprietà pubblica, e una grandissima superficie con edifici che sarebbero molto utili all'economia locale. Servono personale specializzato e un piano di investimenti per recuperare gli immobili, tutti o in parte. Per capire quanto sia grave la situazione, basti pensare che non ci sono più i palombari che chiudono le chiuse dei bacini: devono essere chiamati quelli del Comsubin".



Caustico l'esponente locale di Flp Difesa, Ilio Bonomi: "Le assunzioni previste in tre anni in Italia nel settore della Difesa sono 290: una goccia nell'oceano. Se andiamo avanti così nel 2024 si andrà a chiudere perché c'è un gap anagrafico enorme nel personale. Solamente la politica può fermare questo declino".