Il maestoso edificio della Banca d'Italia è in vendita

La Spezia - Per visitare l'interno del maestoso palazzo di Via San Antonio, basta fare richiesta con una mail. Ovviamente la possibilità non è riservata ai curiosi, ma solo a chi ha intenzione di fare un'offerta per l'ex sede della Banca d'Italia nel centro storico. Uno degli edifici più significativi del Novecente spezzino è infatti entrato nel piano di dismissioni dell'istituto centrale con sede a Roma insieme agli omologhi di Ascoli Piceno, Caserta, Grosseto, Latina, Siena e Trapani. Un quadrilatero che sorge lì dove un tempo era la Cittadella della città medievale inquadrato tra le attuali Via Colombo, Via Gramsci e Via Biassa.



Dietro la facciate nere e bianche ci sono 3.542 metri quadrati di grande pregio architettonico e in posizione strategica. Divisi tra un piano terra rialzato un tempo occupato dall'istituto di credito e altri due piani con uffici, ma anche gli appartamenti destinati agli alti funzionari e una "zona fitness" per il dopolavoro dei dipendenti. All'interno del piano rialzato un piccolo cortile e un balcone su Via Gramsci. L'entrata principale è in direzione di Via della Cittadella. "L’immobile è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova", specifica il bando. Non esiste una base d'asta, sarà la stessa Banca d'Italia a stabilire, una volta aperte le buste con le offerte, un valore minimo di congruità. Per partecipare c'è tempo fino al 16 ottobre 2019.



L'edificio è considerato di "interesse culturale particolarmente rilevante" dalla Soprintendenza e quindi sottoposto a vincolo. La sua storia inizia quando si dovette cercare una sede più grande per la Banca d'Italia, che dal 1885 si era insediata presso il palazzo del marchese Doria lungo Via Chiodo. L'area per la nuova costruzione venne individuata nel 1937, in parte ancora di proprietà della Chiesa visto che in zona sorgeva l'antico Oratorio di Sant'Antonio, poi demolito, che dà il nome ad una delle vie che delimita il manufatto. Opera dell'architetto Rocco Giglio, fu costruito tra il 1938 e il 1942. Sarà danneggiato seriamente durante la Seconda Guerra Mondiale, ma presenta ancora le tipiche facciate in marmo neo Portoro che contrasta con i profili della finestre in marmo bianco. L'interno invece è stato rivisto nel corso degli scorsi decenni.



Tutte le info QUI