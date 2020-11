Il gruppo Tarros è "Top job - Best employers 2021"

La Spezia - Il Gruppo Tarros è risultato primo tra le aziende del settore trasporti, categoria Llogistica, tra le trecento aziende

italiane riconosciute come “Top Job - Best Employers 2021”. Realizzato dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF, lo studio, attraverso la metodologia del “social listening”, ha analizzato 438 milioni di fonti per un totale di 2000 ricerche selezionate per ciascuna azienda e rilevate oltre un milione di citazioni e menzioni online negli ultimi 12 mesi. Al fine di stilare la classifica, sono state prese in considerazione tre macroaree: cultura d’impresa (clima, welfare aziendale, smart working, orario lavoro flessibile, coesione tra colleghi); carriera (sviluppo professionale e delle competenze, incentivi lavorativi, prospettive di crescita, networking); valori aziendali (rispetto, integrità, tolleranza, comunicazione, correttezza e riconoscimento). "Le organizzazioni non esistono solo per fornire soluzioni ai clienti ma anche per contribuire alla costruzione di identità, a costruire legami sociali e interazioni con il territorio - spiega Mauro Solinas, Corporate Brand Manager -, la ricerca di innovazione in ogni settore, la cura delle persone unita alla passione di tutti noi deriva da un impegno quotidiano che nel tempo è diventato una lunga tradizione del Gruppo Tarros. Tutto ciò è reso possibile grazie al lavoro dei nostri 610 colleghi”. Il Gruppo Tarros collega con le sue navi ed i suoi mezzi le diverse sponde del Mediterraneo, 16 paesi, 31 porti e oltre 450 milioni di abitanti".



Per maggiori info:

clicca quihttps://istituto-qualita.com/top-job-2021/