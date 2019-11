Il grido disperato degli Oss: "Basta giocare sulla nostra pelle"

La Spezia - Non è un segreto che gli operatori socio sanitari, in servizio all’Asl 5 tramite Coopservice, abbiano smesso di dormire sonni tranquilli. E nonostante dallo Spezzino ci sia profonda unità di intenti, ieri in Regione, tra botta e risposta compreso quello dell’assessore Viale che esclude di ricorrere alla società in house.

La situazione dunque è incerta e proprio oggi pomeriggio i lavoratori del comparto hanno annunciato uno sciopero di 24 ore per il 19 novembre.

Una soluzione non si vede e i lavoratori si sentono messi di mezzo con il timore costante di rimanere con un pugno di mosche in mano. E a intervenire sulle ultime vicissitudini è il Movimento per la tutela degli Oss di Coopservice.



“Cosi non va bene - scrivono in una nota i membri del movimento - , noi prendiamo le distanze da questa bagarre politica che si sta giocando sulla nostra pelle, non possiamo accettare un 'no' politico, la Regione deve risolvere questa questione, non ci basta un 'no' di ripicca ,esigiamo che sia documentato e dettagliato, basta con questi scaricabarile. Sappiamo dell'impegno sindacale e di una parte politica in questo senso e pare strano che dopo che alcune forze politiche presentino un emendamento per la creazione di un'azienda in House o simili, a tutela dei lavoratori, non basti, o dobbiamo pensare che forse gli interessi siano altri, magari di tipo economico politici, nel voler mantenere cooperative e gare d'appalto? Abbiamo anche dimostrato che ci sarebbe non solo un'efficienza sanitaria maggiore nella gestione e nella qualità con un eventuale societa' a capitale pubblico, ma addirittura ci sarebbe un notevole risparmio, ma tutto questo evidentemente non basta”.



“Allora che tutti si prendano le proprie responsabilita' ufficialmente di fronte a questo scempio - proseguono nella nota -.Per questo chiediamo a tutti di non rallentare ma anzi di fare ancora uno sforzo maggiore se e' possibile. Chiediamo umilmente a quella parte politica che tiene veramente a noi di insistere ancora. Ci rivolgiamo ancora alle parti sociali che sappiamo quanto tengano a noi e al destino di questi lavoratori”.

La nota del Movimento conclude con un appello ai sindacati: “Segretaria Cgil Lara Ghiglione, segretario Uil Marco Furletti, segretario Cisl Mirko Talamone, segretaria Fials Luciana Tartarelli, per favore uniamoci tutti, la storia ci ha insegnato che uniti si sono conquistati i diritti dei lavoratori”.